Hiszpania to kraj różnorodności i kontrastów. Bez wątpienia jej podstawowe symbole to zmysłowe i gorące flamenco, podnoszące adrenalinę korridy, klimatyczne bary tapas, zapierające dech w piersiach zabytki, wręcz kolosalne jamon iberico i niezwykłe procesje Wielkanocne... Oprócz tego dużo muzyki, zabawy, jedzenia i wina.

Wybierając się do tego kraju, warto całościowo zadbać o siebie, wliczając w to ubezpieczenie na czas wakacji. Hiszpania jako kraj europejski respektuje EKUZ, dlatego warto wcześniej się o nią postarać i zabrać ze sobą. Dobrze jest wykonać kilka kopii EKUZ. Nie wolno zapomnieć o dowodzie tożsamości (dowód osobisty, paszport). Oczywiście, aby uniknąć niedogodności związanych z opłatami za świadczenia zdrowotne, zaleca się wykupienie prywatnej polisy ubezpieczeniowej.

Idziemy do doktora...

Aby uzyskać pomoc lekarską, trzeba udać się do placówek państwowej służby zdrowia – Sistema Nacional de Salud. Obejmuje ona pogotowie ratunkowe – Servicio de Urgencias; ośrodki zdrowia – centro de salud; przychodnie – ambulatorio lub consultorio.

Wykaz takich placówek znajdziemy w Wydziałach Zdrowia władz lokalnych - Consejerías Sanitarias, Servicios Regionales de Salud i lokalnych oddziałach Krajowego Instytutu Ubezpieczenia Społecznego – Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Będąc w gabinecie lekarskim lub w szpitalu, okazujemy naszą EKUZ i dowód tożsamości. Lekarzowi pozostawiamy kopię karty EKUZ. Gdy konieczne jest leczenie specjalistyczne, wówczas otrzymamy stosowne skierowanie, do określonego szpitala. Trzeba pamiętać jednocześnie o kilku bardzo ważnych sprawach:

korzystać z pomocy w godzinach wyznaczonych dla pacjentów leczonych w ramach państwowej służby zdrowia, gdyż w innym razie potraktują nas jak pacjenta prywatnego

zawsze trzeba zaznaczać, że pragniemy być leczeni według zasad obowiązujących w Unii Europejskiej

trzeba żądać umieszczenia na sali wieloosobowej w szpitalu, ponieważ w innym przypadku, będziemy potraktowani jako pacjenci prywatni

W stanach nagłych zgłaszamy się bezpośrednio do szpitala lub wzywamy pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer 112.

Opłaty za leczenie w Hiszpanii

W pełni płatne jest leczenie stomatologiczne. Pewne leki są refundowane, czyli płacimy za 40% ich ceny. Pozostałe kupimy za pełną cenę. Recepty na leki refundowane może wystawić tylko i wyłącznie lekarz państwowej służby zdrowia.

Jeżeli lekarz zleci nam transport do innej placówki, wówczas jest on nieodpłatny. Powrót transportem specjalistycznym do Polski opłacamy sobie sami.

EKUZ nie zapewnia zwrotu obowiązujących w Hiszpanii opłat za świadczenia medyczne (z tego powodu zaleca się ubezpieczyć przed wyjazdem na wakacje).

Co ważne, w wielu hiszpańskich miastach, najczęściej odwiedzanych przez turystów, praktykuje większość lekarzy. Udzielając nam pomocy, obciążają nas pełnymi kosztami leczenia, za które nie uzyskamy zwrotu.

Starając się odzyskać pieniądze za leczenie

Państwowe placówki służby zdrowia w Hiszpanii, nie obciążają kosztami leczenia pacjentów, wówczas gdy posiadają oni EKUZ. NFZ nie może zatem zwrócić ubezpieczonemu kosztów leczenia w Hiszpanii wyłącznie za okazaniem odpowiednich rachunków. Dzieje się tak z powodu faktu, że hiszpańskie instytucje zdrowotne, nie potwierdzają stawek zwrotu poniesionych kosztów za świadczenia medyczne, co jest zgodne z Hiszpańskim prawem.

Gdzie jeszcze po informacje?

Niezbędnych wskazówki możemy zdobyć z lokalnych oddziałach INSS (Agencia, Dirección Provincial), Wydziałach Zdrowia (Consejerías Sanitarias, Servicios Regionales de Salud) lub instytucji łącznikowej:

Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Subdirección General de Relaciones Internacionales

Padre Damian, 4

Madrid 16

Spain

Tel. 0034 91 568 83 00

Fax 0034 91 563 29 08/ 3027/ 2085

www.seg-social.es