Najlepiej podróżujcie nocą, zmęczone dziecko łatwiej zaśnie i jest szansa, że ominą go zmęczenie, ból głowy, senność, nudności czy wymioty. Jeśli jednak nie ma takiej opcji, poznaj 8 sposobów na chorobę lokomocyjną:

Reklama

1 Staraj się nie wprowadzać nerwowej atmosfery

Przed podróżą zachowaj spokój. Twoje napięcie (znowu będą kłopoty?) zwykle udziela się dziecku i sprzyja chorobie lokomocyjnej.

2 Zadbaj o właściwe menu przed i podczas jazdy

Dopilnuj, aby dziecko zjadło lekki posiłek w domu (uczucie głodu, ale też zbyt pełny żołądek mogą nasilić dolegliwości). Na podróż przygotuj przekąskę (np. jabłka, banany, herbatniki, chrupki kukurydziane), a do picia niegazowaną wodę mineralną czy napój z imbirem. Sprawdzą się też cukierki czy guma do żucia o mocnym smaku, np. miętowym, imbirowym.

3 Miej pod ręką zestaw awaryjny

A w nim plastikowe torebki, wodę w butelce, wilgotne chusteczki, papierowe ręczniki, ubrania na zmianę i zapasowy pokrowiec na fotelik. Dzięki temu, gdy nie uda wam się zapobiec wymiotom, bez problemu zapanujesz nad całą sytuacją.

4 Wybierz dobre miejsce do siedzenia

Jeżeli tylko się da, umieść fotelik dziecka pośrodku tylnego siedzenia. Patrzenie w dal na horyzont przez przednią szybę może pomóc w opanowaniu dolegliwości, w przeciwieństwie do obserwowania mijanego krajobrazu przez boczne okno, co je tylko nasila. W autobusie czy pociągu wybieraj zawsze miejsce przodem do kierunku jazdy, jak najdalej od kół, w samolocie w okolicy skrzydeł.

5 Zapewnij świeże powietrze i krótkie odpoczynki

Często wietrz auto i rób przerwy podczas podróży. Pamiętaj, że spaliny, zawieszki zapachowe, jedzenie o intensywnym zapachu, a nawet perfumy mogą nasilać objawy, więc ich unikaj.

6 Odwróć uwagę od przykrych dolegliwości

Dziecku cierpiącemu na chorobę lokomocyjną nie służy koncentrowanie wzroku na bliskim celu. Nie powinno więc czytać, oglądać obrazków czy grać na tablecie. Najlepsza będzie rozmowa czy słuchanie audiobooków, można to robić z zamkniętymi oczami, co pomaga przy mdłościach.

7 Wykaż zrozumienie i zachowaj spokój

Gdyby, mimo twoich starań, doszło do awarii, nie złość się i nie irytuj na dziecko. Ono czuje się nieszczęśliwe i chore. Bez narzekań i komentarzy umyj je, przebierz w czyste ubranie i koniecznie pozwól odpocząć.

8 Wykorzystaj akupresurę i leki z apteki

Na dolegliwości może pomóc uciskanie punktów akupresurowych, np. w odległości trzech palców powyżej linii nadgarstka (od wewnętrznej strony dłoni) lub miejsca między palcem wskazującym, a kciukiem po stronie zewnętrznej i wewnętrznej dłoni. W aptekach są dostępne również specjalne opaski i plastry akupresurowe, np. niektórym pomaga umieszczenie plastra na krzyż w okolicy pępka. Jeśli dziecko ma silne dolegliwości, należy poradzić się pediatry, aby dobrać odpowiedni lek.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Sposoby na chorobę lokomocyjną

Poradź sobie z chorobą lokomocyjną u dziecka

Jak radzić sobie z chorobą lokomocyjną u dziecka?

Reklama

Tekst napisany na podstawie artykułu Alicji Daszkiewicz opublikowanego w dwutygodniku "Przyjaciółka".