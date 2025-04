Najczęściej wodnisty katar pojawia się w przebiegu przeziębienia. Pierwsze objawy infekcji wirusowej to właśnie wodnista wydzielina z nosa, kaszel, stan podgorączkowy (do 38 stopni Celsjusza), ból lub swędzenie gardła. Przeziębienie trwa zazwyczaj nie dłużej niż kilka dni, w tym czasie warto wypróbować sprawdzone metody, aby jak najszybciej pozbyć się kataru.

Najlepsze sposoby na wodnisty katar

Bezbarwna, przezroczysta wydzielina nie tylko utrudnia normalne oddychanie, ale też zakłóca sen, powoduje podrażnienie, obrzęk i zaczerwienienie wokół nosa. Co możemy zrobić, by jak najszybciej uwolnić się od kataru?

płucz nos roztworem z soli fizjologicznej lub wodą morską – dzięki temu szybko oczyścisz go z wydzieliny , usuniesz namnażające się wirusy, zmniejszysz też przekrwienie błon śluzowych. Ta metoda polecana jest też dla dzieci (należy tylko pamiętać, aby dobrać wodę morską odpowiednią do wieku)

, usuniesz namnażające się wirusy, zmniejszysz też przekrwienie błon śluzowych. Ta metoda polecana jest też dla dzieci (należy tylko pamiętać, aby dobrać wodę morską odpowiednią do wieku) zrób inhalację z soli fizjologicznej (możesz do tego użyć specjalnego nebulizatora) lub z wykorzystaniem olejków eterycznych (np. eukaliptusowego, tymiankowego, rozmarynowego ). 3-4 kropli olejku wlej do miski z wrzątkiem, odczekaj chwilę, a następnie załóż ręcznik na głowę i wdychaj przez kilka minut unoszącą się parę wodną.

olejków eterycznych (np. eukaliptusowego, tymiankowego, rozmarynowego ). 3-4 kropli olejku wlej do miski z wrzątkiem, odczekaj chwilę, a następnie załóż ręcznik na głowę i wdychaj przez kilka minut unoszącą się parę wodną. kilka kropli olejku (np. sosnowego) można też dodać do kąpieli . Pomoże on w udrożnieniu dróg oddechowych.

. Pomoże on w udrożnieniu dróg oddechowych. nawadniaj organizm. Pij co najmniej 1,5 litra wody dziennie. W ten sposób jeszcze bardziej rozrzedzisz wydzielinę, dzięki temu łatwiej będzie pozbyć się jej z nosa. W przypadku wodnistego kataru sprawdzi się tez picie ciepłych napojów, np. herbaty z sokiem malinowym lub mleka z miodem.

A może to alergia?

Jeśli infekcja wirusowa nie minie po kilku dniach, a wodnisty katar wciąż się utrzymuje, konieczna będzie wizyta u lekarza. Być może jest on objawem alergii. W takiej sytuacji najczęściej, oprócz obfitego wodnistego kataru, pojawi się jeszcze:

kichanie (nawet kilkanaście razy dziennie)

swędzenie w nosie, konieczność ciągłego pocierania nosa

łzawienie i zaczerwienie spojówek, czasem obrzęk powiek

pieczenie w wewnętrznych kącikach oczu

Katar na tle alergicznym pojawia się wtedy, gdy masz styczność z alergenami, na które jesteś uczulona. Najczęściej ma to miejsce w trakcie pylenia roślin, ale może być to też uczulenie na kurz lub sierść zwierząt.

Lekarz może przepisać ci leki przeciwhistaminowe lub krople do nosa – działają doraźnie, bo zmniejszają stan zapalny oraz redukują świąd i pieczenie oraz zmniejszają ilość wydzieliny w nosie. Jednocześnie lekarz da też pewnie skierowanie do alergologa, by za pomocą testów skórnych lub badań krwi potwierdzić, że wodnisty katar jest jednym z objawów alergii.

