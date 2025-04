Uśmiech to obecnie jeden z największych atutów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Otwiera wiele drzwi, ociepla wizerunek. By jednak móc się szeroko i szczerze uśmiechać nie wystarczą same chęci. Trzeba jeszcze mieć zdrowe zęby i dziąsła, by uśmiechem olśniewać innych i przełamywać bariery.

Reklama

Dwa razy w roku wizyta u dentysty, szczotkowanie po każdym posiłku, nawet używanie pasków wybielających to może nie wystarczyć, by zachować piękny uśmiech na lata. Są rzeczy, które mogą nam skutecznie zniszczyć zęby.

„Kawa i papierosy”, czyli ostrożnie z używkami

Wino czy papierosy to dla zębów zabójstwo. I przebarwienia to bynajmniej nie największa szkoda, którą mogą wyrządzić naszym zębom. – Papierosowy dym zawierający substancje smoliste powoduje osadzanie się na zębach lepkiego nalotu, na którym gromadzą się bakterie. To prowadzi do stanów zapalnych dziąseł, próchnicy, a nawet utraty zęba. Równie negatywne skutki ma picie wina, zwłaszcza czerwonego. Regularne spożywanie wina może uszkodzić szkliwo zębów. Wino ma odczyn kwaśny, który powoduje rozpuszczanie wapnia zawartego w szkliwie. Poza tym wino sprzyja osadzaniu się kamienia nazębnego. Dlatego jeśli chcemy uchronić szkliwo przed erozją, nie narażajmy zębów na stały kontakt z winem. Rozumiem, że są koneserzy, którzy lubią się delektować każdym łykiem, ale zamiast wolno sączyć trunek, pijmy go zdecydowanymi łykami, wtedy kontakt z substancjami niszczącymi nasze zęby będzie krótszy – radzi lek. stom. Bartosz Nowak.

Także kawa i herbata mogą uszkodzić zęby. Ich kwasowy odczyn nie tylko sprzyja rozwojowi próchnicy, ale także tworzy szorstki, lepki nalot na zębach, który sprzyja rozwojowi próchnicy. Inne niebezpieczeństwo związane jest z temperaturą tych napojów. Pijąc je bardzo gorące, możemy nie tylko poparzyć błony śluzowe w jamie ustnej, ale od wysokiej temperatury może nam popękać szkliwo. Dlatego, by zneutralizować negatywny wpływ kawy i herbaty na nasze zęby można dolać trochę mleka, które zneutralizuje kwasy i zmniejszy ryzyko przebarwień. Stomatolodzy nie zalecają także szczotkować zębów bezpośrednio po wypiciu wina bądź kawy czy herbaty, a odczekać godzinę, by szkliwo mogło się zmineralizować. Myjąc zęby bezpośrednio po wypicia wina można bowiem je uszkodzić. – Z przebarwieniami jest natomiast o wiele łatwiej, bo zawsze zęby można wybielić. Sposobów jest wiele – począwszy od wybielania nakładkowego, które pacjent przeprowadza w domu po metody ekspresowe dostępne w gabinecie – mówi dr Nowak.

Lekkie drinki też mogą zniszczyć nasze zęby. Mimo że zawierają mniej alkoholu to jednak bardzo często jest on wymieszany ze słodkimi sokami lub syropami. Nieraz też dodaje się do nich owoce cytrusowe, które są także niebezpieczne dla szkliwa, bo wypłukują z niego związki wapnia. Do lubianego zwłaszcza przez kobiety mojito dodaje się nawet cukier w czystej postaci. W połączeniu z cytrusową limonką, która także jest składnikiem tego popularnego drinku, jest to mieszanka zabójcza dla zębów. Negatywny wpływ drinków na zęby można zmniejszyć pijąc je przez słomkę. Jeśli też nie ma możliwości umycia zębów po konsumpcji takich napojów, to warto żuć gumę bez cukru lub chociaż przepłukać usta czystą wodą.

Uważaj na to, co pijesz

Uprawiasz sporty i pijesz dużo napojów energetycznych? Chociaż uzupełniają składniki mineralne w organizmie to jednak mogą być zabójcze dla uzębienia.

Napoje energetyczne obniżają poziom pH w ustach, co w konsekwencji prowadzi do erozji szkliwa. Poza tym zazwyczaj zawierają dużą ilość cukrów, które są świetną pożywką do rozwoju bakterii próchnicowych – mówi dr Bartosz Nowak. Ale nie tylko napoje energetyczne mają zły wpływ na nasze zęby. Jak się okazuje, nawet… butelkowana woda nie do końca jest dobra dla naszych zębów. – Woda z kranu jest fluoryzowana i pijąc ją dostarczamy naszym zębom ten cenny pierwiastek, który jak wiemy jest odpowiedzialny za ochronę przed próchnicą. Natomiast woda mineralna lub źródlana zawierają go zdecydowanie mniej niż popularna kranówka. Oczywiście powinniśmy pamiętać o przegotowaniu wody przed spożyciem. Nie należy zupełnie rezygnować z butelkowanej wody, bo ta z kolei zawiera inne cenne dla zębów minerały – radzi stomatolog.

Tracisz kilogramy? Możesz stracić też zęby

Dieta, a także stosowanie różnego rodzaju tabletek wspomagających odchudzanie może także pozbawić nasz uśmiech blasku. – Często wybierając dietę, zwracamy uwagę na to, by jak najszybciej zgubić zbędne kilogramy nawet kosztem pozbawienia organizmu niezbędnych składników mineralnych. Jeśli dostarczymy organizmowi zbyt mało np. wapnia to odbije się to nie tylko na stanie naszych kości, ale także zębów. Dlatego wybierając dietę dla siebie powinniśmy się przede wszystkim skonsultować z dietetykiem, by dobrał nam niskokaloryczne, ale zbilansowane posiłki, które dostarczą naszemu organizmowi wszelkich niezbędnych składników – mówi dr Nowak.

Reklama

Także stosowanie tabletek wspomagających odchudzanie może zrujnować w krótkim czasie nawet najładniejszy uśmiech. Tabletki na odchudzanie bowiem bardzo często powodują zmniejszony przepływ śliny przez jamę ustną, co powoduje suchość. – Jak wiadomo ślina chroni zęby przed próchnicą, neutralizuje kwasy i wypłukuje inne niebezpieczne substancje. Zmniejszona jej ilość to mniejsza ochrona. Powinniśmy uważać, gdy mamy naturalną suchość w ustach, bo efekt dla zębów jest ten sam. Pijmy dużo wody, żujmy gumę i stosujmy płyny do płukania ust – mówi lekarz stomatolog.