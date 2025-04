Do niezliczonej ilości powodów, dla których powinniśmy dbać o własne zęby, śmiało możemy dopisać kolejny. Skandynawscy naukowcy odkryli bowiem istotne powiązanie pomiędzy liczbą posiadanych naturalnych zębów a zdolnością do wykonywania zadań pamięciowych.

Zdrowe zęby to lepsza pamięć



Osoby, które mają mniej własnych zębów, gorzej wypadają w testach pamięciowych – to główny, a zarazem najważniejszy wniosek, płynący z badania przeprowadzonego przez naukowców z Umea University i Stockholm University w Szwecji, a także badaczy z Institute of Clinical Dentistry w norweskim Tromso. Badanie przeprowadzono na grupie 273 osób u których wykryto niewielką, lecz wyraźną zależność pomiędzy stanem uzębienia a wydolnością pamięci.

Osoby mogące pochwalić się pełnym uzębieniem charakteryzowały się średnio o 4%. lepszą pamięcią niż osoby posiadające mniej niż 20 własnych zębów. Co ważne, zależność ta nie zanikała nawet wtedy, gdy brano pod uwagę wiek badanych.

Impulsy i specyficzna dieta



Jak sądzą naukowcy przyczyną takich wyników są prawdopodobnie impulsy generowane w wyniku ruchu wyposażonej w zęby szczęki, które docierając do mózgu przetwarzane są w sygnały stymulujące pamięć. Zdecydowanie mniej podobnych impulsów generują osoby bezzębne, a to z kolei odbija się na ich problemach z pamięcią i koncentracją. Niestety, problemu nie rozwiązuje zastąpienie naturalnych zębów nawet najlepszą protezą.

– Dotąd wydawało się oczywiste, że problemy z pamięcią dotyczą przede wszystkim osób starszych, jednak tylko nieliczni wiązali zaniki pamięci z brakiem własnego, zdrowego uzębienia – mówi lek. stom. Adrianna Badora z Centrum Implantologii i Ortodoncji w Brennej i dodaje, że wpływ na wynik eksperymentu mogło mieć także to, że bardzo wielu pacjentów, cierpiących na braki zębowe, unika spożywania twardych i trudnych do pogryzienia produktów, poczynając od orzechów włoskich czy migdałów, które są przecież źródłem wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów, wpływających na pamięć i koncentrację.

Wpływ zębów na organizm



Wyniki badania nie powinny być jednak dla nas dużym zaskoczeniem, ponieważ już od dawna znany jest szereg innych dowodów potwierdzających wpływ stanu uzębienia na funkcjonowanie organizmu.

– Z liczbą zębów człowieka związane jest m.in. ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że w przypadku osób posiadających mniej niż 10 własnych zębów ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca jest aż 7 razy wyższe niż u osoby w tym samym wieku, lecz dysponującej minimum 25 własnymi zębami – ostrzega dr Adrianna Badora i przypomina, że za złym stanem jamy ustnej mogą się kryć także bóle głowy i zatok, uszkodzenia stawów, choroby układu pokarmowego, a nawet problemy z nerkami, spowodowane najczęściej przez próchnicę.

