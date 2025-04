Alergia grozi ci także jesienią!

Alergia kocha wiosnę i lato, ale nie zapomina też o jesieni. Niestety jesień to także sezon przeziębień, łatwo więc pomylić objawy obu chorób. Na jakie alergeny jesteśmy narażeni jesienią i jak odróżnić objawy alergii od przeziębienia? Przeczytaj!



Dlaczego jesienią też jesteśmy narażeni na alergię?

W pierwszych tygodniach roku szkolnego utrzymuje się jeszcze w powietrzu wysokie stężenie niektórych zarodników grzybów, wywołujących reakcje alergiczne. We wrześniu, październiku, a nawet w listopadzie żniwo zbierają alergie na różnego rodzaju pleśnie, w tym zarodniki grzybów z gatunku Cladosporium i Alternaria alternata. Chociaż pojawiają się w powietrzu wczesną wiosną, szczytowe stężenia osiągają właśnie późnym latem i jesienią, nawet 100-1000-krotnie przekraczające stężenie ziaren pyłków roślin.

Jak odróżnić alergię na pleśnie od przeziębienia?

Jedną z podstawowych kwestii, na które warto zwrócić uwagę to czas występowania objawów. Jeżeli pojawiają się one sezonowo, zwykle o tej samej porze roku i po jakimś czasie przestają dokuczać, zapewne mamy do czynienia z alergią sezonową. Charakterystyczne dla alergii na grzyby oleśniowe objawy to:

Uczuleniu na zarodniki pleśni bardzo rzadko towarzyszy gorączka.

Jak walczyć z objawami alergii na pleśnie?

Wiadomo, że alergenów najlepiej unikać. Ale czy jest to możliwe, gdy unoszą się w powietrzu i nie są widoczne gołym okiem? Dlatego, aby złagodzić objawy alergicznego nieżytu nosa, warto sięgnąć po leki antyhistaminowe.

O wpływie jesiennej pogody na alergię na pleśnie czytaj też na naszym forum medycznym.

