Osteoporoza u mężczyzn

Choć męskie kości są o wiele większe i mocniejsze z natury niż kobiecy szkielet, ich również dotyczy problem osteoporozy czyli odwapnienia. Każdy człowiek osiąga szczytowa masę kostną w wieku ok. 30 lat, która potem pod wpływem różnych czynników ulega stopniowej degeneracji.

Z racji, że płeć żeńska jest wskutek zmian hormonalnych szczególnie narażona na utratę gęstości kośćca, u panów schorzenie jest to często zaniedbywane i niewykrywane. Tymczasem jeśli odkrywamy u siebie redukcję wzrostu, zmiany w posturze lub nagłe bóle pleców to dobry powód, aby udać się do lekarza, który w razie uzasadnionych podejrzeń zleci densysometrię, czyli badanie określające gęstość tkanki kostnej.

Fot. Depositphotos



Co sprzyja występowaniu osteoporozy u mężczyzn?

przedłużone branie niektórych leków sterydowych używanych w kuracji astmy i artretyzmu, a także terapie antynowotworowe,

chroniczne choroby upośledzające działanie nerek, płuc, jelit oraz zmieniające poziom hormonów we krwi,

niewyjaśniony niski poziom testosteronu,

czynniki genetyczne,

złe nawyki tj. : palenie, nadużycie alkoholu, niskie spożycie wapnia, brak aktywności fizycznej.

A że najlepsza na choroby jest profilaktyka, proponujemy panom zmianę trybu życia, porzucenie papierosów i podjęcie uprawiania sportów obciążających kościec, tj. bieganie, tenis, gry zespołowe czy też podnoszenie ciężarów. Wszystko jednak pod kontrolą i za wiedzą lekarza – zaawansowana osteoporoza może być niebezpieczna w przypadku zbyt dużego forsowania ciała. Poza tym, zaleca się przyjmowanie odpowiedniej dawki wapnia (1000 mg dziennie do 50 roku życia i 1200 mg powyżej 50), a także witaminy D, której produkcji sprzyja przebywanie na słońcu.

W kuracji osteoporozy lekarz przepisuje zwykle leki z grupy antyresorpcyjnych (opóźniających utratę kośćca) oraz anabolików (wzmagających poziom testosteronu).

