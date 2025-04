Dzisiaj 2 kwietnia 2013 obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, który jednocześnie zapoczątkowuje miesiąc wiedzy na temat opisywanego zaburzenia. Tegorocznym obchodom Dnia przyświeca hasło: Autyzm. Częstszy niż myślisz. To właśnie dzisiaj mogą Cię dzisiaj wprawić w zachwyt niebieskie iluminacje w Twoim mieście. Na pewno ich nie zabraknie w Warszawie: gmach Sejmu od strony ul. Wiejskiej, Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowki, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Gmach Giełdy Papierów Wartościowych, siedziba Rzecznika Praw Obywatelskich; katowicki Spodek, Pałac pod Baranami w Krakowie, Ratusz w Kaliszu, Manufaktura w Łodzi oraz lubelski Zamek…



Reklama

Fot. Depositphotos



W naszym kraju akcje propaguje Fundacja SYNAPSIS. Przedstawiciele Fundacji zapraszają również do wspólnego świętowania dnia poprzez wyrażenie swojej solidarności z ludźmi z autyzmem. Wystarczy, że dzisiaj dodamy coś niebieskiego do ubrania, zamieścimy banner na portalu społecznościowym, czy wreszcie przekażemy 1% ze swojego podatku na rzecz osób z autyzmem lub Fundacji. Akcje uświadamiające będą trwały przez cały miesiąc. Zachęcamy do przyłączania się do happeningów, konferencji i warsztatów, które będą odbywały się w wielu miastach Polski.

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie został ustanowiony przez ONZ jako, że jest to zaburzenie uznane za jeden z większych problemów zdrowotnych naszej ludności. Brak właściwej interwencji medycznej i psychologicznej w przypadku autyzmu, może skutkować znaczną niepełnosprawnością i wyobcowaniem ze społeczeństwa. Odpowiednio wczesna diagnoza i wdrożenie właściwej terapii umożliwia dziecku, a później dorosłemu w miarę normalnie funkcjonować.

Co to jest autyzm?



Autyzm to zaburzenie w pracy mózgu, który przekłada się także na problemy z funkcjonowaniem psychicznym i społecznym. Osoby z autyzmem mają trudności z porozumiewaniem się z innymi, mową, postrzeganiem świata, czy wreszcie rozumieniem relacji międzyludzkich. Inaczej również odbierają bodźce ze świata zewnętrznego. Przykładowo silny ból dla nas, dla nich jest nieznaczny lub głaskanie dla nich – jest przyczyną odczuwania bólu. To postrzeganie świata jest odmienne, ale nie „gorsze”.

Niestety wielu ludzi poprzez obserwację zachowania dzieci z autyzmem przykleją im bezmyślnie etykietkę źle wychowanego, złośliwego, obcesowego i bezradnego dziecka. Podobnie odnoszą się także do rodziców dzieci z autyzmem, uznając ich za nieporadnych, których wychowanie dziecka przerasta. Jest to bolesne doświadczenie zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Taka niewiedza buduje trudny do rozbicia mur nieporozumień. Dlatego zanim wypowiemy swoją opinię na temat zachowania dziecka – zastanówmy się, czy jest ona zasadna. Bo w większości przypadków, nie znamy tych ludzi i nie mamy prawa ich oceniać.

Więcej przeczytasz w artykule: Autyzm dziecięcy

Autyzm w liczbach



Autyzm dotyka 1 na 150 Europejczyków, a Polsce zaś na autyzm cierpi 1 na 300 osób, co przekłada się na dużą liczebność populacji ludzi z autyzmem. Rozbieżności w rozpowszechnieniu w Europie i Polsce wzięły się stąd, że nie wszędzie wiedza o autyzmie jest propagowana, w związku z czym świadomość zaburzenia jest niska. Aby móc odpowiednio wcześnie wykrywać opisywane zaburzenie, Fundacja Synapsis zbiera pieniądze na uruchomienie pierwszego w Polsce programu wykrywania autyzmu u niemowląt i dzieci przed 18 miesiącem życia. Dzięki programowi możliwa będzie identyfikacja dzieci z tzw. grup ryzyka na podstawie charakterystycznych objawów. Do grup ryzyka należą np. przypadki autyzmu w

rodzinie, wcześniactwo, opóźnienie rozwoju psychoruchowego u dzieci oraz dzieci z ciąż o nieprawidłowym przebiegu i z powikłanych porodów.

Zaburzenia z kręgu autyzmu:



Reklama

Zespół Aspergera Zespół Retta cz. 1 Zespół Retta cz. 2