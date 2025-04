Co pyli w kwietniu? Alergię odczują uczelni na brzozę i nie tylko

Kwiecień dla alergików to jeden z najtrudniejszych miesięcy w roku. Najintensywniej pyli brzoza, a pod koniec miesiąca zaczną pylić również dokuczliwe dla alergików trawy. Wiedza na temat tego, co teraz pyli, przyda się do walki z alergią na pyłki i katarem siennym. Sprawdź, co pyli w kwietniu, oraz co robić, żeby zmniejszyć objawy alergii.