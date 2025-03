Spis treści:

Infekcje intymne to infekcje narządów płciowych, które są wywołane działaniem bakterii, grzybów, pierwotniaków, wirusów lub innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Najczęstsze z nich to grzybicze zapalenie pochwy (kandydoza pochwy) oraz bakteryjne zapalenie pochwy (bakteryjna waginoza). W związku z tym, że w niewielkiej odległości od pochwy znajduje sięujście cewki moczowej, to nierzadko rozwija się u kobiet również zapalenie pęcherza moczowego.

Do infekcji intymnych należą też choroby przenoszone drogą płciową, takie jak chlamydioza, rzeżączka, rzęsistkowica, kiła, zakażenie HPV oraz opryszczka narządów płciowych. Infekcje intymne mogą rozwinąć się niezależnie od wieku i posiadania partnera.

Jak dochodzi do rozwoju infekcji intymnej? Mogą się na to złożyć różne czynniki:

Jednym z nich jest niedostateczna higiena . Miejsca intymne należy codziennie myć, a bieliznę zmieniać na czystą.

. Miejsca intymne należy codziennie myć, a bieliznę zmieniać na czystą. Inna przyczyna to dostanie się do dróg rodnych patogenów z zewnątrz, np. podczas stosunku płciowego.

z zewnątrz, np. podczas stosunku płciowego. Do infekcji może też dojść z powodu zaburzenia naturalnej równowagi mikrobiologicznej miejsc intymnych i pH, np. wskutek stosowania antybiotyków, diety bogatej w cukry, niewłaściwie dobranych preparatów higienicznych. Naturalne zmiany hormonalne, występujące w ciąży lub w okresie okołomenopauzalnym, również przyczyniają się do zmiany środowiska pochwy, co może sprzyjać namnażaniu bakterii i grzybów.

miejsc intymnych i pH, np. wskutek stosowania antybiotyków, diety bogatej w cukry, niewłaściwie dobranych preparatów higienicznych. Naturalne zmiany hormonalne, występujące w ciąży lub w okresie okołomenopauzalnym, również przyczyniają się do zmiany środowiska pochwy, co może sprzyjać namnażaniu bakterii i grzybów. Kolejny powód to zmiana środowiska na cieplejsze i bardziej wilgotne (często latem i podczas uprawiania sportów) sprawia, że bakterie i grzyby szybciej się namnażają. Niekorzystnie działa noszenie ciasnej, niewygodnej bielizny z „nieoddychających” materiałów, co także sprzyja powstaniu warunków dla rozwoju infekcji.

(często latem i podczas uprawiania sportów) sprawia, że bakterie i grzyby szybciej się namnażają. Niekorzystnie działa noszenie ciasnej, niewygodnej bielizny z „nieoddychających” materiałów, co także sprzyja powstaniu warunków dla rozwoju infekcji. Duże znaczenie ma obniżenie odporności organizmu. W przypadku nagłego osłabienia mechanizmów obronnych może rozwinąć się infekcja narządów płciowych. Przyczyniają się do tego np. silny stres albo choroby, takie jak AIDS czy niektóre choroby autoimmunologiczne.

Na szczęście w wielu przypadkach infekcjom intymnym można skutecznie zapobiegać. To wcale nie jest trudne!

Co zatem zrobić, aby nie dopadła nas infekcja intymna? Oczywiście nie na wszystkie czynniki ryzyka mamy wpływ, ale na ogół możemy skutecznie zapobiec zachorowaniu. Oto najważniejsze zasady według ginekologa dr. Jakuba Lorka, eksperta Centrum Medycznego ENEL-MED:

Przestrzegaj zdrowej diety: ogranicz cukry proste i nawadniaj organizm (pij 2-3 l wody dziennie). Zdrowa dieta służy utrzymaniu właściwego pH oraz poziomu nawilżenia pochwy, co pomaga zapobiegać namnażaniu się patogenów. Prawidłowa wydzielina chroni przed infekcjami intymnymi i zapobiega urazom. Dieta wspiera też odporność organizmu.

ogranicz cukry proste i nawadniaj organizm (pij 2-3 l wody dziennie). Zdrowa dieta służy utrzymaniu właściwego pH oraz poziomu nawilżenia pochwy, co pomaga zapobiegać namnażaniu się patogenów. Prawidłowa wydzielina chroni przed infekcjami intymnymi i zapobiega urazom. Dieta wspiera też odporność organizmu. Pamiętaj o regularnej higienie. Podmywaj miejsca intymne każdego dnia, codziennie zmieniaj bieliznę lub częściej, gdy więcej się pocisz. Unikaj długich kąpieli w gorącej wodzie, bo takie źle działają na środowisko miejsc intymnych. Zamień je na krótszy, chłodniejszy prysznic. Szczególnie dbaj o higienę w czasie długich podróży. Dokładnie osuszaj skórę.

Podmywaj miejsca intymne każdego dnia, codziennie zmieniaj bieliznę lub częściej, gdy więcej się pocisz. Unikaj długich kąpieli w gorącej wodzie, bo takie źle działają na środowisko miejsc intymnych. Zamień je na krótszy, chłodniejszy prysznic. Szczególnie dbaj o higienę w czasie długich podróży. Dokładnie osuszaj skórę. Stosuj kosmetyki przeznaczone d o mycia miejsc intymnych – możesz użyć preparatów zawierających kwas mlekowy lub probiotyk, dzięki czemu utrzymasz właściwy skład mikroflory. Odradzane jest mydło, ponieważ ma ono odczyn zasadowy, a środowisko narządów płciowych ma odczyn kwaśny.

o mycia miejsc intymnych – możesz użyć preparatów zawierających kwas mlekowy lub probiotyk, dzięki czemu utrzymasz właściwy skład mikroflory. Odradzane jest mydło, ponieważ ma ono odczyn zasadowy, a środowisko narządów płciowych ma odczyn kwaśny. Ograniczaj używanie aromatyzowanych płynów do mycia i dezodorantów do higieny intymnej , ponieważ mogą zaburzać równowagę mikrobiologiczną pochwy.

, ponieważ mogą zaburzać równowagę mikrobiologiczną pochwy. Zwróć uwagę na właściwą higienę po skorzystaniu z toalety . Wycierając się papierem toaletowym po oddaniu moczu w kierunku od odbytu do pochwy można przenieść do pochwy lub dróg moczowych bakterie powodujące infekcje, np. pałeczkę okrężnicy (E. coli).

. Wycierając się papierem toaletowym po oddaniu moczu w kierunku od odbytu do pochwy można przenieść do pochwy lub dróg moczowych bakterie powodujące infekcje, np. pałeczkę okrężnicy (E. coli). Po stosunku płciowym umyj miejsca intymne. Dobrze jest też oddać mocz w krótkim czasie po zbliżeniu, ponieważ wypłukuje on potencjalne bakterie z dróg moczowych, co zmniejsza ryzyko zapalenia pęcherza.

Dobrze jest też oddać mocz w krótkim czasie po zbliżeniu, ponieważ wypłukuje on potencjalne bakterie z dróg moczowych, co zmniejsza ryzyko zapalenia pęcherza. Unikaj zbyt częstych irygacji dopochwowych – takie zabiegi mogą wypłukiwać korzystne dla zdrowia bakterie i zaburzać naturalną mikroflorę pochwy.

– takie zabiegi mogą wypłukiwać korzystne dla zdrowia bakterie i zaburzać naturalną mikroflorę pochwy. Zakładaj wygodną bawełnianą bieliznę , ponieważ źle dopasowana może podrażniać skórę i sprzyjać namnażaniu bakterii. Nie zakładaj bielizny do spania, lepsza będzie przewiewna piżama. Latem w ciągu dnia dobrym wyborem będą sukienki i spódnice, które zapewniają lepszy dostęp powietrza do ciała.

, ponieważ źle dopasowana może podrażniać skórę i sprzyjać namnażaniu bakterii. Nie zakładaj bielizny do spania, lepsza będzie przewiewna piżama. Latem w ciągu dnia dobrym wyborem będą sukienki i spódnice, które zapewniają lepszy dostęp powietrza do ciała. Unikaj korzystania ze wspólnych ręczników i przyborów do mycia. W miejscach takich jak sauna, basen, jacuzzi używaj wyłącznie swojego ręcznika. A po przebywaniu w takich miejscach weź prysznic.

W miejscach takich jak sauna, basen, jacuzzi używaj wyłącznie swojego ręcznika. A po przebywaniu w takich miejscach weź prysznic. Lecz choroby , które mogą sprzyjać infekcjom intymnym, np. cukrzycę.

, które mogą sprzyjać infekcjom intymnym, np. cukrzycę. Nie przesiaduj w mokrych ubraniach lub stroju kąpielowym, ponieważ spędzając dużo czasu w wilgotnej odzieży, tworzysz dobre warunki do rozwoju drobnoustrojów.

Unikaj podrażnień i urazów , ponieważ mogą one dać początek infekcji. Jeśli się pojawią, zapytaj ginekologa, jak je leczyć.

, ponieważ mogą one dać początek infekcji. Jeśli się pojawią, zapytaj ginekologa, jak je leczyć. Pamiętaj o odpowiedzialnym współżyciu. Ogranicz się do jednego partnera seksualnego, ponieważ kontakty z wieloma mężczyznami znacznie podnoszą ryzyko infekcji, zwłaszcza chorób przenoszonych drogą płciową. Partner powinien stosować prezerwatywę od początku stosunku.

Elementem zapobiegania są również regularne kontrole u ginekologa. Rutynowa wizyta powinna odbywać się co najmniej raz na rok, a raz na trzy lata należy zrobić cytologię.

Przeczytaj też: Badania, które każda kobieta powinna zrobić przynajmniej raz w roku

Kobiety, które mają skłonność do nawracania infekcji intymnych, mogą skorzystać ze środków farmakologicznych, które zapobiegają rozwojowi zakażeń.

Bez recepty można nabyć probiotyk dopochwowy, który zawiera odpowiednio dobrane bakterie kwasu mlekowego, dzięki czemu preparat przywraca lub utrzymuje prawidłową florę bakteryjną pochwy. Są dostępne także globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym, który pozwala utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia pochwy, a dzięki temu również może chronić przed podrażnieniami i infekcjami.

W trudniejszych przypadkach, kiedy kobieta często uskarża się na problemy intymne i wybiera się np. w podróż, ginekolog może przepisać profilaktycznie lek przeciwgrzybiczy lub antybiotyk. Będzie chronił przed zachorowaniem. Gdy infekcje intymne są spowodowane obniżeniem poziomu estrogenu w organizmie (głównie przy menopauzie), lekarz może przepisać środki hormonalne. Mogą być one stosowane zarówno doustnie, jak i miejscowo w formie kremów lub globulek dopochwowych.

Zapytaj lekarza, jaka forma profilaktyki jest najlepsza dla ciebie. Często wystarczy niewiele, aby nie dopuścić do przykrych dolegliwości, które mogą pokrzyżować twoje plany.

