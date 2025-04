Świeża Inicjatywa z marką Zelmer

Marka Zelmer przygotowała wyjątkowy konkurs, dla tych, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu z okazji wiosny! Do wygrania co tydzień 5 000 zł, rowery miejskie marki Electra, kosze piknikowe i AGD marki Zelmer.



Reklama

Wiosna to najlepszy czas, żeby zrobić coś innego, coś świeżego, zacząć na nowo. Czasem wystarczy drobna zmiana. Może zaczniesz jeść więcej sałatek? Może będziesz jeździć rowerem do pracy? Zaczniesz częściej urządzać pikniki, a może się zakochasz? Takie małe inicjatywy z okazji wiosny - mogą zaowocować czymś wspaniałym.

fot. Fotolia



Nagrody za świeże pomysły





Jeśli właśnie teraz masz ochotę na wprowadzenie zmian w swoim życiu, na pewno zainteresuje cię Świeża Inicjatywa marki Zelmer. To wyjątkowy konkurs, w którym nagradzane są właśnie takie wiosenne inicjatywy, inspiracje i pomysły.

Co można wygrać? W każdym tygodniu masz szansę zdobyć:

5 000 zł (na realizację inicjatywy),

rower miejski Electra,

kosz piknikowy

i produkty marki Zelmer.

Jak wygrać nagrody?





Co zrobić, by móc wygrać w konkursie marki Zelmer? To proste! Wystarczy do 30 maja 2014 kupić objęty promocją produkt kuchenny marki Zelmer za min. 79 zł i wybrać jeden z trzech sposobów rejestracji:

1. poprzez dedykowaną stronę www.swiezainicjatywazelmer.pl, 2. poprzez aplikację na facebookowym profilu Eco Gotowanie www.facebook.com/ecogotowanie 3. lub wypełniając ulotkę dostępną w punktach sprzedaży,

Zachowaj paragon, a następnie uzupełnij zdanie: „Moja Świeża Inicjatywa to…”

Niemal 200 nagród do wygrania!



Co tydzień przez 8 tygodni jury wyłaniać będzie 24 laureatów konkursu. Na wszystkich, przez cały czas trwania promocji, czekać będą aż 192 nagrody. Uzupełnieniem akcji konkursowej będą dodatkowe prezenty w postaci czajników marki Zelmer dla użytkowników Facebooka, którzy po zarejestrowaniu zgłoszenia, otrzymają największą liczbę „like'ów" za ich Świeże Inicjatywy.

Nagrody w konkursie Świeża Inicjatywa!Zobacz galerię ›

A jaką Świeżą Inicjatywę Ty podejmiesz na wiosnę?

Reklama

Czas trwania konkursu: 4.04.2014 – 30.05.2014 r.