Dlaczego trzeba jeść śniadanie?

Zwykle rano brakuje nam czasu na wszystko. Szybki prysznic, ekspresowe suszenie włosów i błyskawiczny makijaż. Chwytamy za klucze i w pośpiechu wybiegamy do pracy. To błąd! Wśród naszych porannych rytuałów powinniśmy wygospodarować czas na pożywne śniadanie. Dlaczego pierwszy posiłek dnia jest tak ważny?



Ile razy w tym tygodniu zapomniałaś o śniadaniu? Tłumaczenie się brakiem czasu nie jest żadną wymówką. Rano, kiedy rozpoczynamy kolejny dzień, organizm domaga się zastrzyku energii. I choć poranny prysznic i energetyczna muzyka płynąca w radiu, mają działanie pobudzające, nie zastąpią śniadania. Zapewne wielokrotnie słyszałaś, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, czas dowiedzieć się, dlaczego.

Dodaje energii

To jak rozpoczniemy dzień ma kluczowy wpływ na cały jego przebieg. Jeśli chcemy przez kolejny dzień przejść z energią i w dobrym humorze, śniadanie jest warunkiem koniecznym. Po nocnym wypoczynku poziom glukozy we krwi jest niski, a organizm domaga się, by jak najszybciej go podnieść. Ta poranna porcja energii, w postaci odżywczego i sycącego śniadania, będzie procentować przez cały dzień.

Ułatwia koncentrację i wspomaga pamięć

Energia, którą daje nam glukoza służy nie tylko naszym siłom fizycznym, ale również intelektualnym. Mózg jest organem, który szczególnie potrzebuje glukozy, by prawidłowo funkcjonować. Zatem solidne, pełnowartościowe śniadanie pozwoli zapobiec często dopadającej nas w środku dnia ospałości, zmęczeniu, problemom z koncentracją czy trudnościami w podejmowaniu decyzji.

Wspomaga odchudzanie

To, co jemy na śniadanie ma ogromny wpływ na nasze poczucie sytości w ciągu dnia. Jeśli zatem pomieniemy poranny posiłek, przez cały dzień możemy odczuwać jego brak, a organizm instynktownie będzie domagał się uzupełnienia tej luki. W efekcie po południu lub wieczorem zjemy więcej niż w przypadku, gdyby nasz dzień rozpoczął się od pożywnego śniadania. Zatem śniadanie to absolutna podstawa również, gdy właśnie jesteś na diecie.

Ochrona przed wrzodami żołądka

Rano, gdy organizm rozpoczyna nowy dzień, żołądek rozpoczyna intensywne produkowanie soków trawiennych. Jeśli zatem regularnie nie dostarczamy mu o tej porze pokarmu, może dojść do stanów zapalnych żołądka, a w efekcie do wrzodów.

Spotkanie z rodziną

Poranne, rodzinne spotkanie przy śniadaniu to dobry moment nie tylko na to, aby zaspokoić głód, ale również by uciąć sobie poranną pogawędkę z najbliższymi i życzyć sobie nawzajem miłego dnia. A jednocześnie wspólnie zadbacie o to, by żaden członek rodziny nie wyszedł z domu bez śniadania!

