Ajurwedyjski szampon do włosów Neem i Zielona herbata Orientana do włosów z łupieżem to naturalny szampon do włosów na bazie roślin indyjskich stworzony według formuły ajurwedyjskiej:

Neem - zwalcza łupież. To jedno z najcenniejszych ziół ajurwedy. Zwana w Polsce miodłą indyjską ma szerokie zastosowanie w kosmetyce, która docenia jej właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, antywirusowe i przeciwzapalne. Kosmetyka wykorzystuje wszystkie części tej rośliny, owoce, liście, korzenie, korę, nasiona do pielęgnacji skóry i włosów.

zwalcza łupież. To jedno z najcenniejszych ziół ajurwedy. Zwana w Polsce miodłą indyjską ma szerokie zastosowanie w kosmetyce, która docenia jej właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, antywirusowe i przeciwzapalne. Kosmetyka wykorzystuje wszystkie części tej rośliny, owoce, liście, korzenie, korę, nasiona do pielęgnacji skóry i włosów. Zielona herbata - wzmacnia włosy. Jest źródłem zdrowia i młodości, bogata w polifenole, kofeinę, taninę, żelazo, wapń, potas oraz witaminy A, C, B, E i K. Zielona herbata ma zbawienny wpływ na nasz wygląd - skutecznie walczy z suchą skórą, opóźnia proces starzenia, uwalnia skórę z toksyn, jest naturalnym antyoksydantem, wzmacnia włosy.

wzmacnia włosy. Jest źródłem zdrowia i młodości, bogata w polifenole, kofeinę, taninę, żelazo, wapń, potas oraz witaminy A, C, B, E i K. Zielona herbata ma zbawienny wpływ na nasz wygląd - skutecznie walczy z suchą skórą, opóźnia proces starzenia, uwalnia skórę z toksyn, jest naturalnym antyoksydantem, wzmacnia włosy. Amla (Indyski agrest) - zapobiega wypadaniu i rozdwajaniu się końcówek, dodaje włosom gęstość i blask. Wzmacnia cebulki włosów. Pielęgnuje skórę głowy, działając przeciwzapalnie i przeciwłupieżowo.

- zapobiega wypadaniu i rozdwajaniu się końcówek, dodaje włosom gęstość i blask. Wzmacnia cebulki włosów. Pielęgnuje skórę głowy, działając przeciwzapalnie i przeciwłupieżowo. Reetha (indyjskie orzechy) - naturalna substancja czyszcząca i nabłyszczająca.

- naturalna substancja czyszcząca i nabłyszczająca. Shikakai - (tzw. hair fruit) – zmiękcza i wygładza, oczyszcza włosy bez naruszania ochrony lipidowej. Wzmacnia cebulki włosa, stymuluje jego wzrost, zwiększa połysk. Chłodzi skórę głowy.

- (tzw. hair fruit) – zmiękcza i wygładza, oczyszcza włosy bez naruszania ochrony lipidowej. Wzmacnia cebulki włosa, stymuluje jego wzrost, zwiększa połysk. Chłodzi skórę głowy. Lodhra - działa ściągająco i ochronnie na skórę głowy. To proszek z kory drzewa Symplocos Racemosa.

Sposób użycia: Niewielką ilość nanieść na wilgotne włosy. Dokładnie spłukać.

Cena: 210 ml – 34 zł

Ajurwedyjski szampon do włosów Jaśmin i Migdałecznik Orientana do włosów cienkich i delikatnych to naturalny szampon do włosów na bazie roślin indyjskich stworzony według formuły ajurwedyjskiej:

Jaśmin indyjski – nadaje połysk. Znakomicie łagodzi podrażnienia, mocno nawilża i wzmacnia skórę. Zapach jaśminu usuwa stres. Działa antydepresyjnie. Jest afrodyzjakiem.

– nadaje połysk. Znakomicie łagodzi podrażnienia, mocno nawilża i wzmacnia skórę. Zapach jaśminu usuwa stres. Działa antydepresyjnie. Jest afrodyzjakiem. Migdałecznik – wzmacnia i odżywia.

– wzmacnia i odżywia. Amla (Indyski agrest) - zapobiega wypadaniu i rozdwajaniu się końcówek, dodaje włosom gęstość i blask. Wzmacnia cebulki włosów. Pielęgnuje skórę głowy, działając przeciwzapalnie i przeciwłupieżowo.

- zapobiega wypadaniu i rozdwajaniu się końcówek, dodaje włosom gęstość i blask. Wzmacnia cebulki włosów. Pielęgnuje skórę głowy, działając przeciwzapalnie i przeciwłupieżowo. Reetha (indyjskie orzechy) - naturalna substancja czyszcząca i nabłyszczająca.

- naturalna substancja czyszcząca i nabłyszczająca. Shikakai - (tzw. hair fruit) – zmiękcza i wygładza, oczyszcza włosy bez naruszania ochrony lipidowej. Wzmacnia cebulki włosa, stymuluje jego wzrost, zwiększa połysk. Chłodzi skórę głowy.

– zmiękcza i wygładza, oczyszcza włosy bez naruszania ochrony lipidowej. Wzmacnia cebulki włosa, stymuluje jego wzrost, zwiększa połysk. Chłodzi skórę głowy. Lodhra - działa ściągająco i ochronnie na skórę głowy. To proszek z kory drzewa Symplocos Racemosa.

Sposób użycia: Niewielką ilość nanieść na wilgotne włosy. Dokładnie spłukać.

Cena: 210 ml – 34 zł

Ajurwedyjska odżywka do włosów Jaśmin i Migdałecznik Orientana do włosów cienkich i delikatnych to naturalna odżywka do włosów na bazie roślin indyjskich stworzona według formuły ajurwedyjskiej:

Jaśmin indyjski - nadaje połysk. Znakomicie łagodzi podrażnienia, mocno nawilża i wzmacnia skórę. Zapach jaśminu usuwa stres. Działa antydepresyjnie. Jest afrodyzjakiem.

nadaje połysk. Znakomicie łagodzi podrażnienia, mocno nawilża i wzmacnia skórę. Zapach jaśminu usuwa stres. Działa antydepresyjnie. Jest afrodyzjakiem. Migdałecznik - wzmacnia i odżywia.

- wzmacnia i odżywia. Jojoba - olejek pozyskiwany z pustynnej rosliny Simmondsia Chinesis nawilża, zmiękcza i odżywia włosy. Chroni włókno włosa przed czynnikami zewnętrznymi i dodaje blasku. Działa przeciwłupieżowo i łagodząco.

- olejek pozyskiwany z pustynnej rosliny Simmondsia Chinesis nawilża, zmiękcza i odżywia włosy. Chroni włókno włosa przed czynnikami zewnętrznymi i dodaje blasku. Działa przeciwłupieżowo i łagodząco. Brahmi - zwana Gotu Kola, wzmacnia skórę głowy i przyspiesza wzrost włosów.

zwana Gotu Kola, wzmacnia skórę głowy i przyspiesza wzrost włosów. Shikakai - (tzw. hair fruit) - oczyszcza włosy bez naruszania ochrony lipidowej. Wzmacnia cebulki włosa i stymuluje jego wzrost. Zwiększa połysk i wygładza włosy. Chłodzi skórę głowy.

- (tzw. hair fruit) - oczyszcza włosy bez naruszania ochrony lipidowej. Wzmacnia cebulki włosa i stymuluje jego wzrost. Zwiększa połysk i wygładza włosy. Chłodzi skórę głowy. Ajwan - (carom seeds) - działa aseptycznie i odkażająco na skórę głowy.

Sposób użycia: Po umyciu włosów rozprowadzić odżywkę równomiernie na włosy, delikatnie je masując. Pozostawić na 2- 3 minuty, po czym dokładnie spłukać.

Cena: 210 ml – 34 zł