Zanim wyjedziesz na urlop...

Planujesz urlop w tropikach? A może wybierasz się do Ameryki Północnej, Chin lub Indii? Pamiętaj, że w dalekich krajach grozi nam wiele niebezpieczeństw, przed którymi uchronią nas odpowiednie szczepienia. Przed wyjazdem zawsze możemy sprawdzić spis chorób i zarazków w stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub na stronach internetowych. Możemy też zgłosić się do poradni medycyny podróży, gdzie zostaniemy poinstruowani na temat bezpiecznego wypoczynku za granicą.

Sprawdź: Czy i kiedy warto zaszczepić się przed wakacyjną wycieczką?

Reklama

Gdzie się szczepić?

Szczepienia to najlepsza forma obrony przed tropikalnymi chorobami i zarazkami. Kilka tygodni przed planowanym wyjazdem udaj się do lekarza (może to być lekarz medycyny pracy, medycyny podróży, medycyny chorób tropikalnych i zakaźnych lub lekarza rodzinnego) - on pokieruje dalszym tokiem Twoich zabiegów. Niestety, za szczepienia będziesz musiał/a zapłacić z własnej kieszeni, gdyż nie są one refundowane. Szczepionkę można kupić w aptece, w przychodni lub stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Sprawdź: Gdzie można się zaszczepić?

Przygotuj się!

Nie tylko za granicą musimy być czujni. Także w Polsce nie zawsze jest bezpiecznie. Kleszcze, pszczoły, osy, meszki i komary to tylko niektóre zagrożenia. Nie na wszystkie jednak możemy się zaszczepić. Istnieje jednak szczepienie na kleszczowe zapalenie opon mózgowych. W poniższym artykule radzimy, jak się zaszczepić i wyjaśniamy, dlaczego warto to zrobić.

Sprawdź: Szczepienia, czyli jak przygotować się do wyjazdu?

Reklama

Uwaga, choroby zakaźne!

Febra, malaria i śpiączka afrykańska - o tych chorobach do tej pory słyszałeś/aś pewnie głównie w radiu i telewizji. Jeśli jednak wybierasz się w daleką podróż, musisz być na nie przygotowany/a. Innymi zagrożeniami za granicą są biegunki, żółtaczka pokarmowa, dur brzuszny i cholera, a także gorączka Q, denga, borelioza i dżuma. W poniższym artykule dowiesz się o nich więcej i sprawdzisz, na co i dlaczego warto zaszczepić się przed podróżą.

Sprawdź: Jakie choroby zakaźne grożą nam na zagranicznych wojażach?

Szukasz informacji o szczepieniach wymaganych przed wyjazdem do konkretnego kraju lub kontynentu? Zajrzyj do działu Szczepienia i dowiedz się więcej!