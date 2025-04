Malaria - uważaj na komary!

Malaria to choroba zakaźna przenoszona przez pewien rodzaj komarów. O tym, jak bardzo jest groźna, może świadczyć fakt, że każdego dnia zabija aż 3000 afrykańskich dzieci. Jak objawia się malaria? Co ją wywołuje? Jak można się nią zarazić? W których rejonach świata i dlaczego jesteśmy najbardziej narażeni na zakażenie? Czy wszystkie rodzaje komarów przenoszą tę chorobę? Jaka pora roku wiąże się z największym zagrożeniem malarią? O tym wszystkim dowiesz się z poniższego artykułu.

Na co wskazuje biegunka?

Biegunka podróżnych bywa szczególnie uciążliwa. Załagodzić ten problem i jego późniejsze skutki pomoże odpowiednia dieta, a przede wszystkim nawodnienie organizmu. Doświadczył jej prawie każdy, ale mało osób zdaje sobie sprawę, jak bardzo może być niebezpieczna - szczególnie w czasie podróży, kiedy mamy ograniczony dostęp do leków i lekarzy. Przyczynami biegunki są wirusy, bakterie i pasożyty. Co robić, gdy doświadczymy tego problemu w czasie urlopu?

Dla każdego podróżnika

W poniższym artykule znajdziesz wskazówki informujące o tym, jak każdy rozsądny podróżnik powinien przygotować się do wyjazdu. Sprawdź, czy o niczym nie zapomniałeś i uniknij niepotrzebnych kłopotów na wyjeździe.

Dur brzuszny

Salmonella nie śpi. To ona jest przyczyną duru brzusznego - chorobą spowodowaną szczególnie zanieczyszczeniem wody i pokarmu oraz przebywanie z zakażonymi. Na szczęście owady, mimo że mogą przenosić chorobę, nie powodują epidemii, lecz sporadyczne zachorowania.

Leiszmania

Ta choroba jest wywoływana przez pierwotniaki przenoszone przez muchówki. Najwięcej zakażeń obserwujemy od wiosny do jesieni. Rozróżniamy dwie postaci tej choroby, różniące się przebiegiem klinicznym. Unikanie owadów, w tym także komarów, oraz stosowanie odpowiednich repelentów to najlepsze sposoby na uniknięcie leiszmanii.

