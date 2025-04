Czy warto szczepić się przed wyjazdem na wakacje?

Nadszedł okres urlopów, a z nim plany podboju egzotycznych zakątków świata. Zanim jednak zdecydujemy się na egzotyczną podróż, warto zabezpieczyć zdrowie przed niechcianymi pamiątkami z podróży. Dlaczego warto szczepić się przed wyjazdem na wakacje? Przeczytaj!

fot. Fotolia

Weług danych Instytutu Turystyki w ubiegłym roku Polacy wyjechali w 6,3 mln podróży za granicę. Najczęściej wybieraliśmy dobrze znane Polakom Egipt, Tunezję i Turcję, ale dużą popularnością cieszyła się także bardziej egzotyczna Kenia. Niestety mniej niż 25% z nich pamiętała o tym, żeby zaszczepić się przed wyjazdem na wakacje. Czy warto wykonywać profilaktyczne szczepienia ochronne, czy to zbędna ostrożność? Przeczytaj!

Dlaczego warto szczepić się przed wyjazdem na egzotyczne wakacje?

Szczepienia ochronne są jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom tropikalnym. Co ważne ta forma profilaktyki jest bezpieczna i wykorzystuje naturalne zdolności obronne organizmu i w wielu przypadkach zapewnia odporność na długi czas. Szczepienia dla podróżujących podzielić można na obowiązkowe i zalecane. Szczepienia obowiązkowe regulowane są przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne Światowej Organizacji Zdrowia, zalecane natomiast zależą od indywidualnych regulacji poszczególnych państw. Rodzaj szczepień (zarówno obowiązkowych i zalecanych) zależy oczywiście też od regionu, w takim planujemy spędzić wakacje.

Obowiązkowe szczepienia przed wyjazdem na egzotyczne wakacje:

Do grupy szczepień obowiązkowych zalicza się m. in. szczepienia przeciwko:

Zalecane szczepienia przed wyjazdem na egzotyczne wakacje:

Do grupy szczepień zalecanych zalicza się m.in. szczepienia przeciwko:

cholerze,

durowi brzusznemu,

kleszczowemu zapaleniu mózgu,

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Jakie choroby możemy "złapać" w czasie egzotycznej podróży?

Statystyki pokazują, że aż 70 proc. turystów zwiedzających rejony międzyzwrotnikowe boryka się z biegunką podróżnych. A to tylko początek kłopotów, jakie mogą nas dopaść podczas podróży. Na febrę każdego roku umiera ok. 30 tys. osób. Z kolei na kleszczowe zapalenie mózgu rocznie zapada ok. 300-330 Polaków.

Dlaczego podczas podróży jesteśmy bardziej narażeni na zachorowanie?

Rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych chorób sprzyjają warunki naturalne, sanitarne i niski poziom opieki medycznej w krajach egzotycznych. Przyczyną zachorowań może być również zakażona woda i jedzenie. Dodatkowo upał i wilgotne powietrze sprzyjają rozwijaniu się bakterii, wirusów i pasożytów. Niebezpieczne mogą się okazać także ukąszenia owadów i kontakt ze zwierzętami. Dlatego też tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu.

Pamiętaj, że brak udokumentowania wymaganego szczepienia może doprowadzić do odmowy pozwolenia na wjazd do danego państwa, kwarantanny na koszt turysty lub przymusowego szczepienia za granicą.

Na podstawie materiałów prasowych poznańskiej Kliniki Promienistej