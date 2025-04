Są jednym z największych osiągnięć medycyny. Dzięki szczepieniom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się takich schorzeń jak krztusiec czy choroba Heinego-Medina. Z tych zdrowotnych ukłuć korzystamy jednak tylko w dzieciństwie, nie zdając sobie sprawy, że dostępne są także szczepienia dla osób dorosłych. Nie są one ani drogie, ani bolesne, a mogą nam zaoszczędzić wielu kłopotów, a niektóre nawet uratować życie. Wiadomo np., że w Stanach Zjednoczonych z powodu chorób, na które są szczepionki, corocznie umiera 100 razy więcej osób dorosłych niż dzieci. Dlaczego? Ponieważ dorośli lekceważą wskazania lekarzy. Aby nie dopuścić do takiej smutnej statystki u nas, lepiej zapytać lekarza rodzinnego o zalecane szczepienia. Co może nam zaproponować?

Szczepionka przeciw Żółtaczce typu b (WZW B)

Żółtaczka typu B może doprowadzić nawet do niewydolności wątroby. Łatwo nią zarazić się podczas operacji i zabiegów (także kosmetycznych) oraz przez stosunek płciowy.

Komu polecamy:

- osobom przygotowującym się do zabiegów operacyjnych,

- pracownikom służby zdrowia.

Szczegóły

Szczepienie składa się z trzech dawek. Drugą przyjmuje się po miesiącu, a trzecią po 6-12 miesiącach. Koszt: 150 zł za całość.

Szczepionka przeciw Żółtaczce typu a (WZW a)

Żółtaczka typu A to choroba zakaźna. Można się nią zarazić, pijąc zanieczyszczoną wirusami wodę oraz jedząc produkty w niej myte. Zachorowaniu sprzyja też kontakt z osobami zakażonymi. Na żółtaczkę najczęściej chorują dzieci, i u nich ma ona łagodny przebieg. Natomiast już w grupie pacjentów powyżej 40. roku życia nawet połowa osób wymaga długiego pobytu w szpitalu.

Komu polecamy:

- osobom z przewlekłymi chorobami wątroby,

- pracującym przy żywności,

- turystom wyjeżdżającym do krajów rozwijających się.

Szczegóły:

Wymagane są dwie dawki szczepionki. Drugą przyjmujemy 6–12 miesięcy po pierwszej. Koszt: ok. 240 zł za 2 dawki.

Szczepionka przeciw tężcowi

Tężcem zakazić się można przy zabrudzeniu rany ziemią, w której znajdują się przetrwalniki laseczek tężca. To bardzo poważna choroba, która może nawet doprowadzić do śmierci.

Komu polecamy:

- osobom w podeszłym wieku,

- pracującym w ogrodnictwie.

Szczegóły:

Wystarczy jedna dawka raz na 10 lat. Koszt: 15 zł.

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu opon

Choroba ta wywoływana jest przez wirusy, które przenoszą kleszcze i małe gryzonie. Wystarczy jedno ich ukąszenie, by się nią zarazić. Może doprowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub rdzenia kręgowego.

Komu polecamy:

- osobom, które przebywają (nawet okresowo) w lasach, na łąkach, polach.

Szczegóły:

Konieczna jest szczepionka w 3 dawkach. Drugą przyjmuje się 1–3 miesiące po pierwszej, trzecią 6–12 miesięcy później. Co trzy lata trzeba przyjąć jednorazowo dawkę przypominającą. Cena pojedynczej szczepionki: ok. 70 zł.

Szczepionka przeciw grypie

Ta wirusowa choroba może w niektórych przypadkach powodować niewydolność oddechową. Jest niebezpieczna szczególnie dla osób starszych i chorych przewlekle.

Komu polecamy:

- osobom po 55. roku;

- chorym przewlekle i z zaburzeniami odporności.

Szczegóły:

Szczepienie trzeba powtarzać corocznie. Koszt: ok. 40 zł.

Szczepionka przeciw pneumokokom

Bakterie te mogą wywoływać infekcje dolnych dróg oddechowych, groźne dla starszych.

Komu polecamy:

- osobom po 65. roku

Szczegóły:

Wystarczy jedna dawka szczepionki. Cena: od 70 zł.