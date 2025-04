Tarczyca znajduje się z przodu szyi, u jej podstawy. Normalnie, nie da się jej wyczuć pod palcami. Jest to możliwe dopiero gdy znacznie się powiększy lub pojawią się na niej spore guzki tarczycy. Jeśli tak się stanie, nie wpadaj w panikę! Tego rodzaju zmiany występują nawet u połowy dorosłych (zwłaszcza kobiet), ale tylko w wyjątkowych przypadkach (1–4 proc.) świadczą o chorobie nowotworowej. Najczęściej wymagają tylko regularnych kontroli.

Jak kontrolować tarczycę?



Wizyta u lekarza - sprawdź, co to za zmiany tarczycy

Jeśli lekarz będzie podejrzewał u ciebie guzki, da ci skierowanie do endokrynologa, bo dopiero taki specjalista może zlecić ci USG tarczycy (w ramach NFZ). Badanie to jest dość dokładne – może wykryć nawet kilkumilimetrowe zmiany tkanki. Nie pokaże jednak, jaki charakter mają guzki. Aby to stwierdzić, trzeba zrobić biopsję (za pomocą cienkiej igły pobiera się próbkę tkanki do badania pod mikroskopem). To konieczne dopiero wtedy, gdy jakiś guzek jest duży (ma ponad 1 cm średnicy), już z wyglądu ma "rakową" budowę, a także, gdy ktoś z twoich bliskich chorował już na nowotwór tarczycy. Na szczęście to się rzadko zdarza.



Regularnie sprawdzaj tarczycę

Guzki, które nie budzą żadnych podejrzeń, wystarczy raz na rok kontrolować, robiąc kolejne USG i pomiar poziomu hormonów tarczycy. Ponieważ jednak czasem zmieniają one swój charakter, zawsze trzeba reagować na objawy.. Dlatego, idź koniecznie do lekarza po skierowanie na USG tarczycy, jeśli jeśli masz:

ucisk w gardle,

trudności z przełykaniem,

utrzymująca się chrypka,

kłopoty z zajściem w ciążę,

skłonność do tycia lub chudnięcia,

ospałość lub nadpobudliwość,

problemy ze skórą i włosami.

Jeśli guzy się powiększają lub powodują dotkliwe objawy (np. wywołują nadczynność tarczycy, uciskają krtań), konieczne jest leczenie. O tym, jakie wybrać, decyduje lekarz. W niektórych przypadkach wystarczy przyjmowanie leków, które hamują wydzielanie hormonów tarczycowych. W innych sprawdza się terapia promieniotwórczym jodem (przyjmowanie specjalnych preparatów). Jeśli guzki powodują ucisk w gardle lub mają charakter rakowy, konieczna jest operacja.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".