Rehabilitacja polem magnetycznym

Proces ten polega na wytworzeniu pola magnetycznego o zmiennym potencjale. Umieszczenie żywej tkanki w obrębie takiego pola powoduje zmiany w równowadze jonowej. Na skutek tego procesu zmienia się metabolizm (czyli przemiana materii) w bardzo korzystny sposób. Można wykorzystać to do leczenia stanów chorobowych organizmu.

Wpływ na rekonwalescencję po urazach

Pole magnetyczne wspomaga gojenie się ran. Krew dostarcza do tkanek więcej tlenu i substancji odżywczych. Na skutek tego uszkodzenie tkanki ma szansę szybciej się zagoić. Podobnie rzecz ma się ze złamaniami kości – pole magnetyczne przyspiesza zrastanie się kości. Wszelkiego rodzaju urazy takie jak zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia więzadeł i ścięgien, stłuczenia i krwiaki regenerują się zdecydowanie szybciej i z o wiele lepszym efektem. Maleje przy tym prawdopodobieństwo zakażeń bakteryjnych i innych chorób skóry.

Leczenie bólu

Na skutek poprawy krążenia obwodowego, co jest skutkiem magnetoterapii, naturalne substancje przeciwbólowe, wytwarzane przez nasz organizm, mają szanse trafić szybciej do źródła bólu, co powoduje jego szybsze uśmierzenie. Dotyczy to wszelkiego rodzaju dolegliwości – najbardziej mięśniowych, stawowych i reumatycznych, ale także trzewnych i pooperacyjnych. Zmniejsza się także częstotliwość i intensywność dolegliwości o charakterze bólów migrenowych.

Kolejne zalety magnetoterapii

Poza działaniem przeciwbólowym, należy także wspomnieć o działaniu rozluźniającym mięśnie. Także charakterystyczny jest korzystny wpływ na leczenie przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych (zatok, nieżytów nosa, alergii). Wpływ pola magnetycznego także obserwowany jest w zakresie sfery psychiki – pacjenci wyraźnie wskazują na efekt odprężenia, relaksu i odpoczynku.

Komu magnetoterapia nie jest polecana?

Z dobrodziejstw pola magnetycznego niestety nie mogą korzystać osoby, w których ciele znajdują się elementy metalowe (rozruszniki serca, śruby czy druty po operacjach ortopedycznych). Pole magnetyczne niestety nie działa w obecności metali. Pacjenci poddawani tej terapii proszeni są zawsze o pozbycie się takich elementów z odzieży. Do listy osób wyłączonych z możliwości korzystania z magnetoterapii dołączają kobiety w ciąży (z powodu braku badań, jak pole magnetyczne oddziałuje na dziecko) oraz osoby chore na choroby nowotworowe. Ciężkie choroby naczyniowe, osoby z obciążeniem zawałowym i chorobą wieńcową także nie mogą skorzystać z tego zabiegu.

