Aborcja jest niebezpiecznym zabiegiem? Prowadzi do groźnych powikłań i chorób zagrażających życiu? Amerykańscy naukowcy dowiedli, że to nieprawda. Do jakich wniosków doszli?

13 naukowców przyjrzało się aborcji

National Academies of Science, Engineering, and Medicine to prywatne, naukowe instytucje non profit, które zajmują się badaniami z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych. Przeprowadziły niedawno badania, które udowodniły jedno: prawidłowo przeprowadzona aborcja nie jest niebezpieczna. Według naukowców to, co wpływa na zagrożenie życia kobiet, które poddają się takim zabiegom, to restrykcyjne ustawodawstwo.

Badanie, o którym mowa, nosi tytuł „Bezpieczeństwo i jakość opieki aborcyjnej w Stanach Zjednoczonych”. Jego celem było zmierzenie jakości aborcji w USA pod kątem sześciu standardów: bezpieczeństwa, skuteczności, terminowości, koncentracji na indywidualnej pacjentce, wydajności oraz sprawiedliwości.

Trzynastu niezależnych badaczy zebrało się, by dokładnie prześledzić doświadczenia pacjentek przed aborcją, w jej trakcie i po niej. Sprawdzano także długoterminowe skutki wykonywania aborcji u kobiet oraz badano, gdzie zabiegi są przeprowadzane.

Jakie są wnioski z badania? Przede wszystkim obalono trzy popularne mity na temat aborcji. Poznajcie je w naszej galerii.

