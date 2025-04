Odciski i modzele to powszechne problemy, których należy unikać, nie zaleca się samodzielnego ich usuwania. Umiejętność prawidłowego usunięcia to podstawa w gabinecie specjalistycznej pielęgnacji stóp. Aby czynność ta była jak najmniej bolesna niezbędna jest fachowa wiedza, zdolności manualne oraz optymalne wykorzystanie dostępnych technik i instrumentów.

Odciski, to miejsca nadmiernie zrogowaciałego naskórka, wyraźnie ograniczone, z mniej lub bardziej twardym trzpieniem, który wrasta w głąb tkanek miękkich i może powodować ból.

Modzel, to też zrogowacenie naskórka, ale bardziej płaskie, bez trzpienia, nie wywołuje tak dużego bólu.

Jak powstaje odcisk?

Jest to reakcja naskórka na stały ucisk i tarcie; powstanie trzpienia powodowane jest uciskiem z góry przez obuwie i od dołu przez kości stopy. Odciski spotykamy najczęściej w miejscach deformacji palców lub stopy oraz przy noszeniu nieodpowiedniego obuwia. Usuwanie odcisków wymaga użycia pewnej, ale delikatnej techniki kosmetologicznej oraz stosowania ortez chroniących przed uciskiem po zabiegu. Miejsce po odcisku jest delikatne i musi być właściwie pielęgnowane. Konieczne jest noszenie wygodnego obuwia na grubszej podeszwie o szerokim przodzie. W przypadku stwierdzenia deformacji stopy należy stosować ortezy i odwiedzić ortopedę. Ortezy chronią przed uciskiem newralgiczne punkty, zmniejszają dolegliwości bólowe. Zalecane są ortezy z żelu polimerowego. Oprócz odcisków z twardym trzpieniem (Clavus durus) można spotkać pomiędzy palcami stóp odciski miękkie (Clavus mollis). W wyniku ciągłego działania potu i wilgoci odcisk ulega maceracji. Granica pomiędzy odciskiem, a zdrową skórą jest trudna do rozróżnienia. Dlatego zmacerowana skóra musi być bardzo ostrożnie usunięta. Najlepiej zrobi to doświadczona kosmetyczka w gabinecie specjalistycznej pielęgnacji stóp.