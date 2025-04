Spis treści:

Według badań wszystkie osoby, które przeszły COVID-19, również łagodnie, mogą doświadczać utrzymujących się dolegliwości zdrowotnych związanych z infekcją.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Annals of the American Thoracic Society wykazało, że lekkie powikłania w postaci długo utrzymujących się objawów częściej mają osoby przechodzące zakażenie koronawirusem łagodnie, niewymagające hospitalizacji.

Po przechorowaniu COVID-19 w domu przez dłuższy czas mogą utrzymywać się te objawy (pojedynczo lub w różnych konfiguracjach):

Naukowcy uważają, że poważne powikłania COVID-19 grożą przede wszystkim osobom, które ciężko chorowały, szczególnie gdy były hospitalizowane. Osoby łagodnie przechodzące COVID-19 są znacznie mniej narażone na ciężkie powikłania.

Czas trwania COVID-19 może być u każdego inny, jednak na ogół objawy infekcji ustępują w ciągu 1-2 tygodni. U niektórych osób - również tych, które mają łagodne objawy - niektóre symptomy mogą utrzymywać się tygodniami lub miesiącami. Lekarze obserwują, że z czasem dolegliwości ustępują.

Jest to problematyczna kwestia, bowiem lekarze często u tych osób nie rozpoznają nieprawidłowości. Wyniki badań obrazowych (np. RTG klatki piersiowej lub rezonansu) zazwyczaj są prawidłowe. Tylko u nielicznej grupy pacjentów udaje się znaleźć obiektywne odzwierciedlenie gorszego samopoczucia czy kaszlu w wynikach badań.

Większość dzieci przechodzi COVID-19 łagodnie. Według badań nawet 30% dzieci i młodzieży nie ma żadnych objawów infekcji. Długoterminowe następstwa zakażenia koronawirusem u dzieci mogą występować, jednak zdarzają się rzadziej niż u dorosłych. Podobnie jak u dorosłych, łagodne powikłania mogą obejmować bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia węchu, problemy ze snem, problemy z pamięcią i koncentracją.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia na ciężkie powikłania narażone są głównie: osoby starsze, osoby z podstawowymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekłe choroby układu oddechowego i nowotwory.

Najpoważniejsze powikłania po COVID-19 obejmują:

​Powikłania po COVID-19 obejmują również wiele innych problemów. Koronawirus może uszkadzać nie tylko płuca, ale też mózg, nerki i serce. Sprawdź: Jakie badania powinni wykonać ozdrowieńcy?