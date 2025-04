Jaka jest statystycznie najczęstsza przyczyna kaszlu?

Najczęstszą bezpośrednią przyczyną przewlekłego kaszlu jest spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, z jakim mamy do czynienia w przypadku alergii, nieżytu nosa czy zapalenia zatok. Obecność wydzieliny na ścianie gardła wywołuje naturalny odruch obronny zapobiegający dostaniu się jej do oskrzeli.

Jakie choroby układu oddechowego mogą objawiać się kaszlem?

Jedną z częstszych przyczyn kaszlu jest przebyte zakażenie górnych dróg oddechowych. Wówczas kaszel jest związany ze zmianami w obrębie ścian dróg oddechowych w odpowiedzi na przeważnie wirusowy patogen. W tym przypadku, pomimo ustąpienia innych dolegliwości, kaszel może się utrzymywać nawet kilka miesięcy.

Kolejną, coraz częstszą, przyczyną kaszlu jest astma oskrzelowa, dla której typowy jest suchy, napadowy kaszel po kontakcie z czynnikiem wywołującym napad.

Zapalenie płuc (w tym gruźlicze), oskrzeli czy krtani to powszechnie znane stany chorobowe objawiające się kaszlem. Rzadziej spotykaną etiologią przewlekłego kaszlu są rozstrzenia oskrzeli, czyli nieodwracalne poszerzenie ich światła będące następstwem uszkodzenia ścian dolnych dróg oddechowych. Dodatkowym i naprowadzającym na rozpoznanie objawem tej choroby jest wykrztuszanie dużej ilości przeważnie ropnej wydzieliny.

Kaszel jest także wiodącym objawem zgłaszanym przez chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Występuje on okresowo, ale może i dokuczać każdego dnia. W miarę postępu choroby pojawi się duszność, która na początku ma charakter wysiłkowy(tzn. pojawia się podczas wysiłku). Także i tym przypadku chory skarżyć się może na wykrztuszanie dużej ilości plwociny. Pacjenci z POChP to przeważnie wieloletni palacze tytoniu. Poza tym kaszel może być objawem choroby nowotworowej – najczęściej raka płuca i raka krtani. Ponad połowa pacjentów z rozpoznaniem raka płuca zgłasza kaszel jako objaw dominujący. Wśród palaczy tytoniu, w przebiegu choroby rozrostowej w obrębie oskrzeli czy płuc, często dochodzi do zmiany charakteru kaszlu, który był ich długoletnią dolegliwością.

Czy kaszel zawsze jest związany z chorobą układu oddechowego?

Otóż kaszel nie zawsze jest symptomem choroby dróg oddechowych. Zdecydowanie najczęstszą „pozaoddechową” przyczyną kaszlu, zarówno u dzieci jak i u dorosłych, jest refluks żołądkowo-przełykowy. W schorzeniu tym dochodzi do przewlekłego drażnienia błony śluzowej dróg oddechowych zarzucaną z żołądka kwaśną treścią, co wywołuje odruch kaszlowy.

Niewydolność lewej komory serca poprzez zaburzenie krążenia płucnego jest koleją przyczyną kaszlu. Z tych samych powodów zwężenie zastawki mitralnej może prowadzić do rozwoju tej dolegliwości. Poza tym warto wspomnieć o grupie często stosowanych leków, których naczelnym objawem niepożądanym jest właśnie kaszel. Są to inhibitory konwertazy angiotensyny(ACE-I), leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca oraz niektórych chorobach nerek.

