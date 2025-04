Spis treści:

COVID-19 to nowa choroba, dlatego naukowcy wciąż poznają powikłania zakażenia koronawirusem. Dane pochodzą zarówno z obserwacji pacjentów z COVID-19, jak i osób zakażonych innymi koronawiusami w ubiegłych latach (zwłaszcza przypadków SARS). Wiadomo już, że koronawirus może powodować wiele powikłań ze strony różnych narządów w każdej grupie wiekowej.

Do najczęstszych powikłań COVID-19 należą:

Okazuje się, że skutki zdrowotne koronawirusa są groźniejsze niż w przypadku grypy, do której niektórzy porównują COVID-19 (czytaj też: koronawirus czy grypa?).

Według autorów raportu US Veterans Health Administration pacjenci z koronawirusem mieli również większe ryzyko zapalenia płuc, niewydolności oddechowej i odmy opłucnowej niż chorzy na grypę. A także ostrych powikłań niezwiązanych z oddychaniem, takich jak sepsa, powikłania nerkowe i sercowo-naczyniowe.

Jak widać, jest wiele możliwych powikłań koronawirusa. Na te poważne problemy zdrowotne narażeni są szczególnie pacjenci z grup ryzyka, ale nie tylko. Powikłania COVID-19 występują również u młodych dorosłych i dzieci.

Wśród powikłań koronawirusa wymienia się uszkodzenia wielu narządów, co pokazuje, że wirus atakuje różne układy organizmu człowieka.

Badania obrazowe wykonane u pacjentów, którzy przebyli infekcję wywołaną koronawirusem, wskazują, że u niektórych po chorobie doszło do trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego. Dotyczy to również osób, które przeszły łagodnie COVID i nie musiały być hospitalizowane. To powikłanie może w przyszłości skutkować poważnymi chorobami, np. niewydolnością serca.

Po wyleczeniu zakażenia koronawirusem, pojawiają się powikłania dotyczące układu oddechowego, zwłaszcza zapalenie płuc z długotrwałymi skutkami w postaci trwałych blizn w tkance płucnej (zwłóknienia płuc), przewlekłego kaszlu, duszności.

Nie poznano do końca mechanizmów prowadzących do rozwoju powikłań mózgowych po zakażeniu koronawirusem, jednak wiadomo, że takie się pojawiają zarówno u starszych, jak i u młodych pacjentów. To m.in. udary, padaczka, ale tez rzadki zespół Guillaina-Barrego powodujący paraliż w wyniku uszkodzenia nerwów. Niektóre źródła podają, że koronawirus zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera i Parkinsona.

Jednym z groźniejszych powikłań zakażenia koronawirusem, który zidentyfikowano u dzieci, jest pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny (zespół pocovidowy, MIS-C). To zespół objawów obejmujący gorączkę, ból brzucha, ból głowy, wymioty, biegunkę, dezorientację, zapalenie spojówek, czerwone usta lub żywoczerwony język i wysypkę. Jest to stan zagrażający życiu i rozwija się w ciężkich przypadkach zakażenia u dzieci.

Zespół pocovidowy przypomina chorobę Kawasaki, prowadzącą do zapalenia naczyń krwionośnych i rozwoju tętniaków naczyń wieńcowych (sieci małych naczynek oplatających serce), co może skutkować zawałem serca u dziecka.

Jednym z istotnych powikłań zakażenia koronawirusem jest zaburzenie procesów krzepnięcia krwi. W rezultacie w naczyniach krwionośnych chorego tworzą się skrzepy krwi. Każdy taki skrzep może prowadzić do zatrzymania przepływu krwi, a w konsekwencji do udaru lub zawału serca. Zakrzepy mogą prowadzić też do uszkodzenia wątroby oraz nerek.

To powikłanie występuje zwłaszcza u osób hospitalizowanych. Jedno z holenderskich badań dowiodło, że ok. 30% pacjentów z COVID-19 przebywających na oddziale intensywnej terapii miało powikłanie w postaci zakrzepów w nogach, płucach lub tętnicach.

Do mniej groźnych, lecz uciążliwych powikłań koronawirusa należy uczucie chronicznego zmęczenia, które może trwać tygodniami od wyleczenia.

W jednym z artykułów w naukowym piśmie „Nature” dowiedziono, że przewlekłe zmęczenie jest jednym z najważniejszych długotrwałych skutków zakażenia koronawirusem i może dotyczyć nawet ponad połowy ozdrowieńców.

Analiza danych 4182 użytkowników aplikacji COVID Symptom Study, za pomocą której osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem dzielą się swoimi symptomami, pokazała, że u ok. 13% osób objawy utrzymują się co najmniej 4 tygodnie od wyleczenia, a u 1 na 20 osób – przez 8 tygodni lub dłużej.

Długo trwające objawy zakażenia koronawirusem to najczęściej:

Według raportu „Co wiemy o długoterminowych skutkach COVID-19” Światowej Organizacji Zdrowia, na przedłużone objawy narażone są szczególnie osoby otyłe, z nadciśnieniem, zaburzeniami psychicznymi.

Wystąpienie powikłań oraz objawów pomimo wyleczenia samej infekcji COVID-19 nie oznacza, że chory nadal zaraża. Amerykańskie badania wykazały, że osoby z łagodnymi objawami koronawirusa zarażają przez ok. 10 dni, a pacjenci ciężko chorzy przez ok. 20 dni.