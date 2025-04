Dlaczego zapalenie nagłośni jest takie groźne?

Nagłośnia jest fałdem skórnym, który ogranicza wejście do krtani. Zapobiega ona sytuacjom, w których pokarm, zamiast do przełyku, przedostawałby się do dróg oddechowych.

W przypadku zapalenia nagłośni dochodzi do jej obrzęku. Tym samym drogi oddechowe natychmiast ulegają zwężeniu i dziecko zaczyna się dusić. Przebieg choroby jest na tyle gwałtowny, że stan pacjenta pogarsza się z godziny na godziny i bez odpowiedniego postępowania medycznego, choroba może zakończyć się zgonem.

Zapalenie nagłośni dotyczy głównie dzieci w wieku od 1 do 6 lat, lecz może występować także w innych grupach wiekowych. Czynnikiem wywołującym jest bakteria Heamophilus influenzae typ B.

Czym się charakteryzuje zapalenie nagłośni?

Objawy charakterystyczne dla zapalenia nagłośni to:

Reklama

Gwałtowny przebieg;

Wysoka gorączka (>38,5C);

Bardzo bolesne gardło, uniemożliwiające jedzenie i picie;

Ślinienie się dziecka;

Lekki świt wdechowy (tzw. stridor);

Duszność

Reklama

Dodatkowo dziecko może siedzieć nieruchomo, oddychając przez otwarte usta, czym stara zapewnić sobie odpowiedni przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Kaszel nie jest charakterystycznym objawem. Może on występować w formie lekkiej lub może go wcale nie być - odróżnia to zapalenie nagłośni od zapalenia krtani.

Polecamy: Jak obniżyć wysoką temperaturę u niemowląt?

W sytuacji pojawienia się powyższych objawów niezbędne jest wezwanie Pogotowia Ratunkowego! Dziecko wymaga natychmiastowej interwencji medycznej - intubacji, której celem będzie utrzymanie drożności dróg oddechowych. Procedura polega na umieszczeniu rurki intubacyjnej w tchawicy, w ten sposób obrzęknięta nagłośnia nie jest w stanie zamknąć światła dróg oddechowych. Zabieg ten powinien poprzedzić wszystkie inne procedury medyczne jeśli obraz choroby wskazuje na zapalenie nagłośni. Jest to niezbędne, ponieważ stan dziecka może pogorszyć się tak gwałtownie, że w krótkim okresie czasu dojdzie do zgonu!

Leczenie

Gdy drogi oddechowe zostaną zabezpieczone, przeprowadza się niezbędne badania oraz wdraża leczenie anytybiotykiem.

Obecnie szczepienie przeciw H.influenzae jest szczepieniem obowiązkowym. W ten sposób zapadalność dzieci na zapalenie nagłośni uległa znacznemu zmniejszeniu.

Czytaj też: Szczepienia dzieci - kiedy, jak i dlaczego?