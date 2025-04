Zakażenie drogą kropelkową

Do zakażenia drogą kropelkową dochodzi w sytuacji, kiedy osoba chora kaszle, kicha lub – po prostu – mówi w taki sposób, że jej kropelki śliny wraz z wirusem trafiają, jakby niechcący, do układu oddechowego innej osoby. Stąd wirus przedostaje się do organizmu, rozmnaża i dochodzi do infekcji. Zakażeniom sprzyja pora jesienno-zimowa, kiedy temperatura w ciągu doby znacznie się waha.

Reklama

Zakażenie poprzez kontakt bezpośredni

Wirusy grypy przenoszą się również przez bezpośredni kontakt z chorym. Dochodzi do niego, kiedy osoba chora najpierw dotyka rękami okolic ust lub nosa (np. podczas oczyszczania nosa chusteczką czy w momencie kaszlu lub kichania), przez co na dłoniach pozostają mikroskopijne ślady śluzu z wirusem. Osoba ta następnie może witać się z kimś, np. przez podanie ręki, dzięki czemu następuje przeniesienie i rozsiewanie wirusa. Jest on również obecny na wszystkich przedmiotach, których chory używał lub dotykał, takich jak: klamki, telefon komórkowy, pilot od telewizora czy pieniądze.

Kiedy najlepiej zaszczepić się przeciwko grypie? Zapytałyśmy lekarza!

Rozwój wirusa

Czas inkubacji wirusa w organizmie trwa ok. 4 dni. Atakuje on komórki nabłonka błony śluzowej górnego odcinka układu oddechowego. System immunologiczny, w odpowiedzi na infekcję, zaczyna produkować przeciwciała, których zadaniem jest ograniczenie namnażania wirusa.

Chorzy zarażają inne osoby na 2-3 dni przed pojawieniem się objawów grypy, w trakcie występowania symptomów oraz przez 3-5 dni po ich ustąpieniu. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, chora osoba powinna unikać kontaktu z otoczeniem, w momencie kaszlu lub kichania powinna zasłaniać nos i usta oraz wyrzucać zużyte chusteczki higieniczne do kosza. Istotne znaczenie ma również częste mycie rąk, w celu usunięcia wirusa ze skóry.

Jak leczyć grypę?

Jak uchronić się przed zakażeniem?

Wirusy grypy powszechnie występują w naszym otoczeniu, cały czas mamy z nimi kontakt. Do rozwoju choroby dochodzi wówczas, gdy system immunologiczny nie działa sprawnie i nie jest w stanie ograniczyć namnażania wirusa. Warto więc podjąć pewne działania, które wspomogą naszą odporność i tym samym ochronią przed rozwojem infekcji.

Przede wszystkim istotne znaczenie ma styl życia – prawidłowe odżywianie, dużo ruchu na świeżym powietrzu oraz odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych. Wychłodzenie organizmu sprzyja osłabieniu odporności organizmu i stanowi idealną okazję do rozwoju infekcji. Ważnym krokiem zapobiegawczym jest też unikanie kontaktu z chorymi osobami oraz z przedmiotami, z którymi mieli kontakt.

Reklama

Zobacz też:8 skutecznych sposobów na walkę z wirusem grypy!Jakie są powikłania niewyleczonej grypy?