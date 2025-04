Gdy ktoś w rodzinie zachoruje, często cierpi nie tylko sam pacjent, ale też całe jego najbliższe otoczenie: współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo. To właśnie oni w tym trudnym czasie wchodzą w rolę opiekunów, którzy zajmują się chorym. Nierzadko całkowicie zmieniając swoje dotychczasowe życie.

Z badań przeprowadzonych w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, zainicjowanej przez Nutricię Medyczną wynika, że prawie 70% ankietowanych sprawujących opiekę nad bliskimi musiało ograniczyć życie towarzyskie, co trzecia osoba zmienić tryb pracy lub nauki, a co dziesiąta całkowicie zrezygnować z życia zawodowego.

To właśnie na ich sytuację i rolę zwraca uwagę najnowsza – trzecia już – kampania edukacyjna „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, w ramach której Nutricia Medyczna wraz z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji zdrowotnej oraz organizacjami pacjentów i towarzystwami naukowymi, zainicjowała akcję „List do Opiekuna”. W spocie, jaki z tej okazji powstał, wystąpili Jerzy Stuhr, Joanna Zielewska oraz Tomasz Ciepły, którzy doświadczyli w życiu poważnych chorób (nowotworów i udaru mózgu). Na dwuminutowym filmie dziękują swoim najbliższym – żonie i dzieciom – za wsparcie i pomoc w trudnym okresie, jakim była choroba.

Kampania jest okazją do zwrócenia uwagi na trudną rolę opiekuna osoby chorej, która w krótkim czasie musi odnaleźć się w nowej dla siebie roli. Często wiąże się to z dużym obciążeniem – zarówno fizycznym jak i emocjonalnym. On także się boi, a na jego barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Diagnoza zawsze pojawia się niespodziewanie, nagle burząc wszystko to co do tej pory zostało zbudowane. Znika przede wszystkim względne poczucie bezpieczeństwa. Wraz z diagnozą pojawia się strach, lęk przed nieznanym. Ten lęk często bywa paraliżujący nie tylko dla samego pacjenta, ale także dla jego bliskich. W dodatku w społeczeństwie panuje ogólne przekonanie, że osoby wspierające, czyli najbliżsi pacjentów, nie mogą się skarżyć czy mówić o swoich trudnościach. Bo tak nie wypada, bo może zostać to źle odebrane. Takie przekonania są niezwykle obciążające. Opiekun często jest bardzo samotny, boi się dzielić swoimi słabościami, a z obawy przed oceną i odrzuceniem nie prosi o pomoc dla siebie. Połowa z nich w związku ze sprawowaną opieką odczuwa zmęczenie fizyczne i wyczerpanie a prawie co drugi bezradność i frustrację – to ważny głos, który powinien zostać usłyszany przez społeczeństwo

– mówi Adrianna Sobol, psychoonkolog z Fundacji OnkoCafe – Razem lepiej.