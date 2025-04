Gdy 9-miesięczna Amelia Watkins zaczęła zdradzać objawy bólu ucha, jej rodzice początkowo nie przeczuwali, że to objaw śmiertelnie groźnej choroby. Gdy dowiedzieli się, co dolega dziecku, było już jednak za późno na ratunek…

Gdy Amelia zaczęła chorować, jej rodzina przeprowadzała się akurat ze stanu Virginia do Kalifornii wraz z 5-letnim bratem dziewczynki, Kadenem. Początkowo nic nie zwiastowało tragicznego finału chorowania dziewczynki. Objawy, na które się skarżyła, przypominały bowiem zwykłą infekcję – pojawiła się gorączka, brak apetytu, rozdrażnienie. Dziewczynka nie chciała też pić.

Jej gorączka podskoczyła do 37,7⁰C, więc zabraliśmy ją do lekarza. Orzekł, że to infekcja ucha. Wiedziałam, że to typowa choroba wieku dziecięcego

– wspomina Jayshree Watkins, mama Amelii.