Witamina H - jak wpływa na nasz organizm?

A tak naprawdę witamina B7, to witamina rozpuszczalna w wodzie, zaliczana do witamin z grupy B. Wspomniana witamina, znana jest także pod nazwą: biotyna. Jest to bardzo ważna substancja, niezbędna do prawidłowego

funkcjonowania organizmu człowieka, ponieważ jest składnikiem wielu enzymów. Uczestniczy też w różnych przemianach biochemicznych.