Wstrząs mózgu jest następstwem urazu głowy. Charakterystyczne dla wstrząśnienia (zwanego potocznie wstrząsem) jest to, że struktura mózgu nie jest zmieniona. Zaburzenia dotyczą tylko działania mózgu. Wszystkie objawy wstrząsu mózgu zwykle mijają samoistnie i nie pozostawiają śladu. Aby jednak mieć pewność, że to tylko wstrząśnienie, konieczny jest kilkudniowy pobyt na obserwacji w szpitalu.

Jak rozpoznać objawy wstrząsu mózgu?

Lekki uraz głowy to nie powód do zmartwień. Do szpitala warto wybrać się natomiast wtedy, gdy pojawią się objawy wskazujące na zaburzenia w pracy mózgu. Najczęstsze z nich to:

utrata świadomości i zaburzenia pamięci obejmujące krótki okres przed urazem i po nim;

uporczywe bóle głowy;

nieobecny wyraz twarzy, skłonność do zamyślania się;

zaburzenia równowagi,

dezorientacja,

rozdrażnienie,

niewyraźna i nielogiczna mowa;

wymioty i nudności.

Na podstawie artykułu Agnieszki Czechowskiej z Pani Domu