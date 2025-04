Mózg potrzebuje do funkcjonowania stałego zasilania w tlen i składniki odżywcze. Wszystko to dostaje dzięki krwi płynącej do głowy przez tętnice szyjne. Jeśli naczynia te ulegną zwężeniu lub zatkaniu, może dojść do zaburzeń w pracy mózgu, zniszczenia części jego struktur, a nawet śmierci. Na szczęście są sposoby, aby w porę temu zapobiec:

Jak samodzielnie zbadać tętnice szyjne?

Tętnice szyjne biegną po obu stronach krtani. Możesz je wyczuć samodzielnie:

stań przed lustrem z lekko uniesioną głową,

przyłóż dłoń do gardła i przełknij ślinę (poruszający się przy tym „wzgórek” to właśnie krtań),

Oczywiście samodzielne wykrycie zaburzeń tętna, to nie jedyna sytuacja, która powinna skłonić cię do fachowej diagnostyki. Kondycję tętnic warto zbadać, gdy masz stwierdzoną miażdżycę albo w twojej rodzinie występowały udary mózgu spowodowane przez zatkanie tętnic szyjnych.

Koniecznie zaś trzeba to zrobić, jeśli pojawi się u ciebie chociaż jeden z poniższych objawów:

nawracające lub silne zawroty czy bóle głowy – o których wiadomo, że nie wynikają z zażywanych przez ciebie leków czy innej choroby (np. spadku glukozy przy cukrzycy);

Jak wygląda badanie tętnic szyjnych w gabinecie lekarskim?

Zazwyczaj na początku lekarz przeprowadza badanie palcami, a potem stetoskopem (przy zwężeniu tętnic mogą występować charakterystyczne szmery). Może też – na podstawie zgłoszonych przez ciebie objawów i badań krwi – od razu skierować cię na:

USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi, nie wymaga żadnego przygotowania i jest bezbolesne;

z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi, nie wymaga żadnego przygotowania i jest bezbolesne; tomografię komputerową angio lub (rzadziej) rezonans magnetyczny – przed badaniem trzeba dożylnie podać kontrast. Pacjent powinien być 5 godz. po posiłku.

Jak leczyć schorzenia tętnic szyjnych?

Jeżeli badania potwierdzą, że tętnice są zwężone, trzeba będzie działać! Przy niezbyt zaawansowanych zmianach wystarczy z reguły terapia powstrzymująca rozwój miażdżycy. Lekarz zaleci:

dostosowany do twojej kondycji ruch,

stosowanie bogatej w warzywa, a ubogiej w tłuszcze zwierzęce diety,

Jeżeli jednak tętnice są poważnie zwężone, konieczne będzie zapewne ich chirurgiczne udrożnienie lub poszerzenie.

