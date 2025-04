Mam 55 lat. Jestem po menopauzie. Ostatnio pojawiła się u mnie dziwna wydzielina z pochwy – bardzo obfita, pienista i zielonkawa, o wyjątkowo przykrym zapachu. Co to może być?

Porada ginekologa:

To prawdopodobnie infekcja. Niestety, w tym wieku takie rzeczy zdarzają się dość często. Spowodowane jest to zmianami hormonalnymi, co niekorzystnie wpływa na śluzówkę pochwy, czyniąc ją mniej odporną na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych. Opisywane przez Panią objawy są dość charakterystyczne i prawdopodobnie świadczą o rzęsistkowicy lub infekcji bakteriami z grupy Gardenella. Aby jednak to potwierdzić, konieczne jest wykonanie wymazu z pochwy i poddanie go analizie. Jeśli okaże się, że to faktycznie infekcja bakteryjna, trzeba będzie zastosować antybiotyk. Uwaga! Leczeniu powinien poddać się także Pani partner, nawet jeśli nie ma objawów infekcji.