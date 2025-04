Kiedy wymienić protezę?



Przede wszystkim wówczas, gdy nosimy ją od kilku dni i nadal odczuwamy dyskomfort, w tym ból. Poza tym po pewnym czasie protezy ulegają zużyciu i trzeba je wymienić na nowe. Wymiana protezy jest także konieczna ze względu na obluzowanie w wyniku zmian w obrębie jamy ustnej, które zachodzą naturalnie wraz z wiekiem. Obluzowanie protezy może podrażniać dziąsła, wywoływać ból oraz utrudniać przeżuwanie pokarmu.

Osoby, które noszą protezę, powinny odbywać jedną wizytę kontrolną w roku w gabinecie stomatologicznym.

Reklama

Pielęgnacja



O sztuczne zęby trzeba dbać tak samo, jak o naturalne. Należy je codziennie szczotkować, by pozbyć się nalotu, bakterii, resztek pokarmu. Dodatkowo, oprócz tradycyjnej szczoteczki i pasty do zębów, można używać dostępnych na rynku urządzeń czyszczących. Jednak specjaliści podchodzą do nich z pewną dozą nieufności i radzą, by z takich dobrodziejstw korzystać jedynie, by jeszcze bardziej poprawić jakość czyszczenia zębów.

Osoby stosujące protezy muszą dbać także o dziąsła, podniebienie i język. Te części jamy ustnej również należy szczotkować. W tym celu stosuje się szczoteczkę o miękkim włosiu.

Szczególne środki ostrożności należy zachować, gdy decydujemy się zdjąć protezę. Eksperci zalecają, by robić to bardzo dokładnie i ostrożnie, by nie dopuścić do pęknięcia, uszkodzenia uzębienia.

Wyjętą protezę trzeba włożyć do naczynia wypełnionego specjalnym płynem lub wodą. Uwaga! Nigdy nie stosuj do tego ciepłej, gorącej wody. Inaczej proteza może ulec deformacjom.

Zobacz też: Sztuczna szczęka - rodzaje protez

Koszt



W gabinetach stomatologicznych dostępne są protezy natychmiastowe (tymczasowe). Ich koszt wynosi ok. 70 złotych. Są to najtańsze protezy, które można stosować w okresie leczenia, zanim zostanie przygotowana proteza stała.

Na zakup części protezy (górna lub dolna) należy przeznaczyć minimum tysiąc złotych.

Reklama

Proteza czy implant?



Pierwszy wariant polecany jest osobom, które częściowo lub całkowicie utraciły naturalne zęby. Natomiast implant jest korzystny, gdy brakuje przykładowo jednego, dwóch zębów. Decyzję o zastosowaniu implantów podejmuje lekarz, które zleca specjalistyczne badania.

Ten rodzaj zabiegu nie jest wskazany u osób z cukrzycą, osteoporozą, chorobami układu kostnego, ubytkami zębów, nie dbających o właściwą higienę jamy ustnej, o niewystarczającej ilości tkanki kostnej w okolicy kanału żuchwy.

Zobacz też: Gdzie się podziały złote zęby?