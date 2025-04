Czym jest implant?

Implantem nazywamy tytanową śrubę, która zastępuje korzeń zęba pacjenta. Na niej osadza się koronę protetyczną uzupełniającą utracony ząb.

Implantacja to szansa na posiadanie pełnego uzębienia w przypadku gdy np. brakuje nam jednego zęba, kilku lub wszystkich zębów. Jest alternatywą dla ruchomych protez, które mogą prowadzić nawet do zaniku kości. Implanty imitują naturalne zęby, nie zmieniają kształtu kości szczęki i są bardzo stabilne.

Jak wybrać najlepszego implantologa?

Wybranie odpowiedniego, wykwalifikowanego specjalisty to pierwszy krok, który należy wykonać, jeśli chcemy mieć wszczepione implanty stomatologiczne.

– Warto sprawdzić rekomendacje lekarza na stronach internetowych, np. ITI, czyli International Team for Implantology (jest to organizacja międzynarodowa, która ma swoją siedzibę także w Polsce), Polskiego Towarzystwa Implantologicznego i Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Tam znajdziemy adresy dobrych implantologów – mówi lek. dent. Hanna Sobota z Kliniki Dentystycznej SOBOTA House of Dentistry w Poznaniu.

Na czym polega implantacja zęba?

Zabieg implantacji zęba przeprowadza się w znieczuleniu. Polega na nacięciu dziąsła i wprowadzeniu implantu do kości. Wcześniej stomatolog robi wycisk zębów pacjenta, by korona implantu doskonale do nich pasowała.

Kto i dlaczego nie może mieć implantów?

Niestety, nie każdy może mieć implanty zębowe.

– Implantów nie powinno się wszczepiać palaczom tytoniu (takim, którzy palą ponad 5–10 papierosów dziennie) – mówi lek. dent. Hanna Sobota. – U palaczy znacznie gorsze jest ukrwienie tkanek miękkich i kości i to niestety powoduje dużo szybszy niż byśmy chcieli zanik kości wokół implantu. Podobnie jest u osób, które mają nieuregulowaną cukrzycę.

Warto wiedzieć, że parodontoza nie jest przeciwwskazaniem do wszczepienia implantów.

Ile kosztują implanty?

Cena implantu zależy m.in. od wykształcenia lekarza, który zajmuje się ich wszczepianiem (przebytych przez niego kursów i szkoleń). Jeden implant to koszt od około 1000 zł do nawet 4500 zł.

