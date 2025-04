Jako jedną z wielu przyczyn niepłodności można wymienić niewydolność jajników, która objawiać się może między innymi zaburzeniami miesiączkowania. Do symptomów mogących sugerować ewentualne problemy w poczęciu dziecka można zaliczyć rzadkie miesiączki, częste miesiączki, brak miesiączki, nieregularne miesiączki.

Światowa organizacja zdrowia na podstawie badań podzieliła niepłodność związaną z niewydolnością jajników, aż na 7 grup.

Do możliwych przyczyn zaburzeń miesiączkowania w okresie rozrodczym należą:

1) Przewlekły podwzgórzowy brak jajeczkowania

Jest to stosunkowo częste i teoretycznie odwracalne zaburzenie miesiączkowania, które wiąże się ze zmniejszonym wydzielaniem GnRH (gonadoliberyna wydzielana przez podwzgórze odpowiadająca za prawidłowe wydzielanie hormonów produkowanych przez przysadkę, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cyklu miesiączkowego) najczęściej na skutek czynników psychicznych i behawioralnych. Objawami mogą być np. brak miesiączki, rzadkie miesiączki, acykliczne krwawienia i niepłodność. W badaniach hormonalnych obniżony jest poziom estrogenów, prolaktyny natomiast poziom androgenów jest prawidłowy.

2) Zespół niepękniętego pęcherzyka jajnikowego

Jest to stan, w którym nie dochodzi do pęknięcia pęcherzyka Graffa, a komórka jajowa nie zostaje uwolniona. Niepęknięty pęcherzyk wytwarza duże ilości progesteronu powodując np. wzrost temperatury ciała lub nasilając dolegliwości bólowe przed wystąpieniem kolejnej miesiączki. Kobiety z reguły mają prawidłowe cykle, a poziom hormonów nie odbiega od normy.

3) Niewydolność ciałka żółtego (CLI)

Zaburzenie polegające na nieprawidłowym wydzielaniu progesteronu przez ciałko żółte. Wskutek zbyt niskiego stężenia progesteronu, dochodzi do trudności w zagnieżdżeniu zapłodnionej komórki jajowej w błonę śluzową macicy. Krwawienie miesiączkowe zazwyczaj pojawia się zbyt wcześnie.

4) Dysgenezja gonad

Sytuacja w, której dochodzi do nieprawidłowego ukształtowania jajników. Z reguły stwierdza się atroficzne, drobne jajniki o nierównej powierzchni, z małą liczbę pęcherzyków pierwotnych. Często w miejscu jajników stwierdza się pasma łącznotkankowe, które są pozbawione funkcji rozrodczej. Najczęściej choroba wiąże się z zaburzeniami genetycznymi i brakiem miesiączki.

5) Przedwczesne wygasanie czynności jajników

Jest to zaburzenie , które obejmuje wtórny brak miesiączki u kobiet poniżej 40 roku życia. Etiopatogeneza jest nieznana. W przebiegu choroby dochodzi do przedwczesnego zużycia pęcherzyków jajnikowych lub ich niedoboru. Znane są przypadki samoistnych remisji.

Zaburzenia miesiączkowania u kobiet pragnących urodzić dziecko powinny być zdiagnozowane. Wiele z tych zaburzeń można bowiem skutecznie leczyć „uzyskując ciążę”.

