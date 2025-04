Pierwotne bolesne miesiączkowanie - gdy ból jest naturalny

Pierwotne bolesne miesiączkowanie określane jest inaczej jako „samoistne”. Po raz pierwszy dolegliwości pojawiają się zwykle po pół roku (do roku) od pierwszej miesiączki. Najczęściej są to skurczowe bóle podbrzusza lub bóle okolicy krzyżowej kręgosłupa, którym towarzyszyć mogą osłabienie, nudności, wymioty, biegunka. Z wiekiem nasilają się one, zmniejszając się lub ustępując zwykle dopiero po porodzie.

Ginekolog rozpoznaje pierwotne bolesne miesiączkowanie, gdy w badaniu ginekologicznym, badaniach obrazowych (USG), cytologii, posiewie z kanału szyjki macicy nie stwierdzi żadnej uchwytnej patologii (stąd też określenie „samoistne bolesne miesiączkowanie”). Badania te wykonuje się, gdyż konieczne jest wykluczenie chorób takich, jak stany zapalne, mięśniaki macicy, endometrioza, wady rozwojowe narządów rodnych i inne.

Bóle związane są z zaburzeniami kurczliwości i ukrwienia mięśnia macicy spowodowanymi zmienioną aktywnością pewnych substancji znajdujących się we krwi (tzw. prostaglandyn). Mniejszą rolę wydają się odgrywać czynniki emocjonalne oraz zaburzenia hormonalne.

Czytaj też: Endometrioza - co to za choroba?

Reklama

Wtórne bolesne miesiączkowanie - gdy ból jest objawem choroby

Określenie „wtórne” oznacza, że występowanie objawów jest spowodowane pewnymi stanami chorobowymi (jest do nich wtórne).

Dolegliwości pojawiają się zazwyczaj między 30. a 40. rokiem życia. Ból podczas miesiączki, oprócz podbrzusza, dotyczy także okolicy krzyżowo-lędźwiowej, może promieniować do pachwin. Towarzyszyć może mu dyskomfort bądź ból podczas stosunku płciowego, a czasem trudności z zajściem w ciążę. W odróżnieniu od pierwotnego bolesnego miesiączkowania, dolegliwości pojawiają się znacznie wcześniej – często już w połowie drugiej fazy cyklu miesiączkowego.

Diagnoza stawiana jest na podstawie wyników tych samych badań, które wymienione zostały powyżej. W odróżnieniu od samoistnego bolesnego miesiączkowania, gdzie wyniki badań były prawidłowe – tutaj stwierdzona zostaje patologia.

Lista chorób, które manifestują się bolesnym miesiączkowaniem jest długa. Są to między innymi: endometrioza, mięśniaki macicy, polipy (zlokalizowane w błonie śluzowej macicy bądź też w obrębie szyjki macicy), torbiele jajników. Dolegliwości mogą być spowodowane również obecnością stanu zapalnego narządów miednicy mniejszej czy chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przyczyną bólów może być również wkładka wewnątrzmaciczna.

Czytaj też: Torbiel czekoladowa - intrygująca nazwa, niebezpieczna choroba