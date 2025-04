Kultura europejska

W Europie miesiączka postrzegana jest jako czas wstydliwy, trudny dla kobiety. Poniekąd jest ona tematem tabu, kobiety próbują ukryć ten fakt, niechętnie też o nim mówią. Swoje trzy grosze dokładają reklamy telewizyjne umacniając ten stereotyp hasłami o poczuciu dyskrecji i idealnym ukrywaniu miesiączki.

W niektórych krajach Europy m.in. w Grecji wśród konserwatywnych Prawosławnych, istnieje przekonanie, że kobiety w czasie menstruacji nie powinny przyjmować Komunii Świętej. Jednak obecnie wiele z tych kobiet nie stosuje się do tego zalecenia. W Portugalii tradycyjnie kobieta miesiączkująca nie mogła brać udziału w świniobiciu, a nawet spoglądać na obrządzane mięso, aby go nie popsuć.

Ciekawym zjawiskiem jest sposób postrzegania miesiączkujących kobiet w społeczności Romów. Mężczyźni unikają kontaktu nie tylko z kobietą w czasie czy po porodzie, ale również w trakcie miesiączki. Kobiety nie mogą dotykać mężczyzn oraz przedmiotów mających z nimi kontakt. Można sądzić, że jest to pewnego rodzaju wykluczenie Romek ze społeczności. Nic bardziej mylnego - dzięki temu mają poczucie władzy oraz są powszechnie szanowane.

Kultura bliskiego wschodu

W krajach islamskich kobiety mające menstruację nie mogą przebywać w sali modlitewnej w meczecie, nie mogą się modlić, pościć ani dotykać Koranu. Ponadto powinny powstrzymać się od współżycia z mężem, a po zakończeniu miesiączki wziąć rytualną kąpiel.

W niektórych żydowskich rodzinach dziewczynka miesiączkująca po raz pierwszy w życiu, zostaje lekko uderzona przez rodziców w policzek. Ma to odgonić złe duchy oraz przypomnieć dziewczynce, że staje się gotowa do małżeństwa.

Wśród ortodoksyjnych Żydów spotyka się rytuał Nidy, który nakazuje unikania przez mężczyzn kontaktów z kobietami w trakcie i około tydzień po zakończeniu miesiączki. Kobieta może zbliżyć się do mężczyzny dopiero po dokonanej kąpieli w łaźni, stanowi to symbol obmycia się z nieczystości jaką postrzegana jest menstruacja. Wytyczne te dotyczą również małżonków, zabraniając tym samym płciowej bliskości w czasie miesiączki.

Kultura dalekiego wschodu

Hinduizm nakłada na kobiety miesiączkujące zakaz uczestnictwa w uroczystościach religijnych w ciągu 4 pierwszych dni cyklu. W niektórych regionach Nepalu kobiety miesiączkujące podlegają rytuałowi Chaupad i pozostają odosobnione (najczęściej w szopach), ponieważ są uważane za nieczyste. W tym czasie kobietom nie wolno dotykać mężczyzn, a nawet wejść na dziedziniec ich własnych domów. W czasie trwania miesiączki muszą przyjmować wyłącznie suchy rodzaj pożywienia, sól i ryż. Ponadto nie mogą korzystać z ciepłych koców i kąpać się. Te praktyki są szeroko krytykowane wśród większości społeczności Nepalu.

Wykluczenie kobiet ze świątyń praktykowane jest również w Japonii, bowiem krew menstruacyjna jest utożsamiana ze śmiercią, co jest pozostałością pogańskich wierzeń.

Kobiety ze społeczności Rungus z Borneo czas miesiączki spędzają przesiadując na specjalnie zbudowanych listwach bambusowych.

Afryka

Kobiety plemienia Beng, z Wybrzeża Kości Słoniowej, podczas miesiączki przygotowują specjalne danie, które mogą spożywać tylko kobiety które już miesiączkowały. Lud Dogon z Zachodniej Afryki buduje specjalne baraki w których mieszkają w odosobnieniu miesiączkujące kobiety.

Grupa etniczna Asanti z Ghany traktują krew kobiet jako ochronę przed złem. Ponadto pierwszą miesiączkę uroczyście świętują, a ciało młodej kobiety zdobią skomplikowanymi wzorami.

Australia i Oceania

Lud Mae Enga z Nowej Gwinei używa krwi menstruacyjnej jako trucizny przed wrogami. Australijscy Aborygeni pozazdrościli kobietom miesiączki ponieważ w czasie obrzędów naśladują kobiecą menstruację, nacinając swoje penisy dla spowodowania krwawienia.

Do ciekawych wniosków doszli badacze, którzy zapytali kobiety z różnych kultur o wybór metody antykoncepcyjnej i związanych z tym zaburzeń miesiączkowania. W 10 krajach, od 53% w Wielkiej Brytanii do 91% w Indiach, kobiety nie chcą używać metod, które powodują brak miesiączki. Wynika z nich to, że menstruacja jest ważnym wydarzeniem w życiu kobiet na całym świecie i tylko niewiele z nich chciałby z niej zrezygnować. Choć towarzyszy jej pewien dyskomfort, jest ona ważnym wykładnikiem zdrowia. Stanowi comiesięczny sygnał pełnego zdrowia kobiety.

Każda kobieta powinna móc przeżywać ten czas na swój sposób bez nakazów czy nakazów. Nie można jednak odrzucić uwarunkować danej kultury. Ważny jest tu kompromis mający na celu jedno: dobro kobiety.

