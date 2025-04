Co twoja miesiączka mówi o tobie?

Menstruacja, która odbiega nieco od normy, może świadczyć o problemach zdrowotnych, których nie powinnaś ignorować…

Normalna miesiączka

Za standard uważa się krwawienie pojawiające się co 28-35 dni i trwające od 3 do 7 dni, w czasie którego kobieta traci łącznie ok. 80 ml krwi.

Obfita miesiączka

Jeśli krwawisz więcej niż 80 ml, co oznacza wymianę dużych tamponów więcej niż 5 razy dziennie ( niektóre kobiety potrafią zużyć do 15 tamponów w ciągu dnia) i krwawienie to utrudnia ci normalne funkcjonowanie to mówimy o zespole obfitej miesiączki. Często towarzyszy mu pojawienie się skrzepów krwi, krwawienie między miesiączkami oraz cykle krótsze niż 28 dni lub dłuższe niż 35 dni.

Co to może oznaczać? Obfite miesiączki mogą wskazywać na problemy wewnątrz macicy taki jak włókniaki, polipy, endometriozę, gruczolistość a także hyperplazę endometrium. Zdecydowanie więc należy się udać do lekarza, który nie tylko wyjaśni wątpliwości zdrowotne ale też może pomóc przepisując odpowiednie środki hormonalne, zwłaszcza wkładkę wewnątrzmaciczną, która jest bardzo skuteczna w zmniejszaniu krwawień miesiączkowych.

Bolesna miesiączka

Zdarza się najczęściej kobietom w wieku 20-30 lat i potrafi zamienić te kilka dni w męczarnię każąc macicy bezustanni zaciskać się i rozkurczać.

Co to może oznaczać? Większość skurczy wywołana jest przez prostaglandyny, kwasy tłuszczowe, które pozyskujemy z czerwone mięsa i nabiału. Dobrą metoda na ograniczenie bólów może być więc dieta oparta w większej części na tłuszczach roślinnych. Rzadziej bolesne skurcze, zwłaszcza u starszych kobiet mogą oznaczać włókniaki macicy lub endometriozę.

Skurczom pomożesz aplikują ciepło na podbrzusze ( kąpiel, prysznic, termofor) oraz przyjmując niesterydowe środki przeciwbólowe (poza aspiryną, która może zwiększać krwawienia).

Długa miesiączka

Bywa że krwawienie trwa dłużej niż siedem dni, a nawet dłużej niż 14. Może być zarówno obfite jak i bardzo skąpe.

Co to może oznaczać? Takie zmiany w schemacie cyklu mogą wiązać się antykoncepcją hormonalną, zwłaszcza wkładkami wewnątrzmacicznymi. W innym przypadku długie krwawienia mogą również oznaczać problemy z dojrzewaniem jaja i być wynikiem zaburzeń hormonalnych szczególnie pod wpływem stresu, zmęczenia, problemów z tarczycą. Poza tym długie krwawienie może być związane ze zbyt niskim poziomem wapnia we krwi, z cystami i włókniakami, polipami lub infekcjami dróg rodnych. Długie krwawienie jest również jednym z symptomów raka.

Krótka miesiączka

Krwawienie może też zaskoczyć nas zbyt szybkim zniknięciem – czasem po jednym-dwóch dniach nie ma po nim śladu. I choć sytuacja ta cieszy większość kobiet warto się zastanowić nad powodem skrócenia krwawienia.

Co to może oznaczać? Najczęściej krótkie krwawienie wynika ze stosowania antykoncepcji hormonalnej. Może być także rezultatem stresu, choroby, zmęczenia, utraty wagi lub niedożywienia. Nie da się jednak wykluczyć także, że taka krótka miesiączka oznacza ciążę, dlatego powinnaś dla pewności wykonać test ciążowy.

Brak miesiączki

Za brak miesiączki z medycznego punktu widzenia uważa się sytuację, w której dziewczyna w wieku 15 lat nie zaczęła jeszcze krwawić, bądź miesiączkująca kobieta nie miała krwawienia przez okres dłuższy niż 90 dni.

Co to może oznaczać? Najczęstszym powodem ustanie krwawienia jest oczywiście ciąża a potem także karmienie piersią, które do pewnego czasu może hamować owulację. Jeśli wykluczy się ciążę, to podejrzewać można zaburzenia odżywiania, utratę wagi, nadmierny stres lub zbyt intensywny trening. W rzadkich przypadkach ustanie miesiączkowania może oznaczać poważne zaburzenia pracy jajników i spadek produkcji estrogenu, który powinien być koniecznie skonsultowany z lekarzem. Organzim kobiety potrzebuje hormonów i brak miesiączki w dłuższym okresie może prowadzić do bezpłodności, utraty masy kostnej, osteoporozy a także wiotczenia skóry i pojawiania się zmarszczek.

