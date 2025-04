Miesiączka i dni płodne

Każda z nas chciałaby dokładnie wiedzieć, kiedy ma dni płodne, a kiedy niepłodne. Dni płodne i niepłodne następują po sobie w czasie trwania cyklu miesiączkowego. Organizm kobiety jest jednak skomplikowany i często nie da się tego dokładnie ustalić, choćby ze względu na działanie czynników zewnętrznych, które potrafią zmienić termin owulacji.

Dowiedz się: Kiedy mam dni płodne?

PMS

Czym jest PMS? Jakie dokuczliwe objawy psycho-fizyczne może powodować? Czy osławiony zespół napięcia przedmiesiączkowego jest... chorobą? Czy można go zdiagnozować i leczyć, gdy naprawdę da się we znaki?

Polecamy: Fakty o zespole napięcia przedmiesiączkowego

Nieregularne miesiączki

Nieregularne miesiączki to naturalna cecha cyklu miesiączkowego, zwłaszcza u młodych dziewczyn. Na nieregularność cyklu może wpływać tryb życia, stres, ale i indywidualne predyspozycje. Ile trwa najkrótszy i najdłuższy cykl miesiączkowy? Kiedy zgłosić się do lekarza, jeżeli nieregularne miesiączki stają się problemem?

Czytaj: Co oznaczają nieregularne miesiączki?

Bolesne miesiączki

Wiele kobiet doświadcza bólu podczas okresu. Ból towarzyszący miesiączce jest więc naturalny, ale zdarza się, że jest objawem choroby. Dlaczego odczuwamy ból? Kiedy bolesne miesiączkowanie powinno zaniepokoić?

Przeczytaj: Skąd się bierze ból podczas okresu?

Obfite miesiączki

Podczas okresu wydalamy pewną ilość krwi. Zdarza się jednak, że tej krwi jest bardzo dużo, co nie tylko powoduje duży dyskomfort, ale i może być sygnałem choroby. Lekarze szacują, że za 90% przypadków obfitych miesiączek odpowiadają schorzenia, czasem naprawdę poważne. Jakie? Dowiedz się koniecznie.

Zobacz: Co oznaczają obfite miesiączki?

Brak miesiączki

Spóźniająca się miesiączka – która z nas tego nie doświadczyła? Co może oznaczać opóźniający się o dni, tygodnie, a nawet miesiące okres? Jakie mogą być przyczyny spóźniającej się miesiączki (a jest ich trochę, poza zajściem w ciążę)? Jakie badania wykonać, żeby zdiagnozować przyczynę braku miesiączki?

Przeczytaj: Przyczyny braku miesiączki