Zapalenie krtani zaczyna się zwykle niewinnie – od lekkiego łaskotania w gardle. Z czasem uczucie to zamienia się w suchy, męczący kaszel, pojawiają się też kolejne objawy. Choroba dla dorosłych jest męcząca, a dla dzieci – zwyczajnie niebezpieczna i może stanowić zagrożenie życia. Ile trwa i jak ją rozpoznać?

Jak dochodzi do zapalenia krtani?



Zapalenie krtani to stan zapalny górnego odcinka oddechowego, który najczęściej męczy nas latem, gdy pijemy dużo zimnych napoi. Dochodzi do niego najczęściej wtedy, gdy infekcja wirusowa z jamy nosogardłowej przeniesie się w obręb krtani. Do powstania choroby mogą też przyczyniać się alergeny, nadwyrężanie głosu i palenie papierosów.

W czasie choroby błona śluzowa krtani jest obrzęknięta i złuszcza się. Organ ten produkuje więc dużo gęstego śluzu, który pomaga usunąć złuszczone fragmenty. To właśnie dlatego chorych meczy uporczywy kaszel.

Zapalenie krtani najczęściej dotyka osoby pracujące głosem (nauczycieli, aktorów, śpiewaków), a także dzieci. Szczególnie niebezpieczne jest dla tych ostatnich – dzieci bowiem mają wąskie drogi oddechowe, a ich obrzęk może utrudniać oddychanie.

Dlaczego obrzęk krtani jest groźny?

Przyczyny zapalenia krtani



Poza wcześniej wymienionymi, czyli infekcją wirusową lub – rzadziej – bakteryjną, a także nadwyrężaniem głosu, przyczynami zapalenia krtani mogą być:

narażenie na czynniki drażniące – wdychanie dymu lub chemicznych oparów,

pasożyty,

grzyby,

chroniczne zapalenie zatok,

nadużywanie alkoholu

choroba refluksowa przełyku,

palenie papierosów.

Objawy zapalenia krtani



Objawy zapalenia krtani pojawiają się zwykle nagle, najczęściej w nocy. Chory budzi się z suchym, szczekającym kaszlem, może mieć trudności z łapaniem powietrza, odczuwać duszności. Inne objawy choroby to ból gardła, suchość, uczucie łaskotania w gardle oraz katar.

Zdarza się, że chory ma trudności z połykaniem i oddychaniem, gorączkę, chrypę, może nadmiernie się ślinić. Jego oddech może być świszczący, niespokojny. Symptomem choroby jest też odczuwanie dyskomfortu w czasie mówienia (zmęczenie lub utrata głosu).

Ile trwa zapalenie krtani?



Czas trwania choroby zależy od tego, czy występują powikłania i od tego, czy chory cierpi na ostre czy przewlekłe zapalenie. Jeśli nie dochodzi do powikłań, leczenie zapalenia krtani trwa około 10 dni do mniej więcej dwóch tygodni.

W tym czasie chory powinien przebywać w domu, oszczędzać głos, dbać o to, by oddychać nawilżonym powietrzem, dużo pić i – jeśli lekarz je zaleci – przestrzegać odpowiedniego leczenia. Pamiętajmy, że antybiotyki zostaną nam przepisane tylko wtedy, gdy infekcja ma podłoże bakteryjne!

