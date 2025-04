Różne przyczyny

Zmiany obrzękowe krtani są najczęściej spowodowane przez stany zapalne. Obejmują struktury samej krtani, tak jak: ostre zapalenie krtani, podgłośniowe zapalenie krtani, zapalenie lub ropień nagłośni, zapalenie ochrzęstnej chrząstek krtani. Mogą też towarzyszyć stanom zapalnym okolicznych tkanek, na przykład powikłaniom anginy. Obrzęk może być konsekwencją zewnętrznego urazu krtani albo uszkodzenia krtani od wewnątrz w wyniku oparzenia lub reakcji na ciało obce. Zajęcie krtani zdarza się także w chorobie zwanej obrzękiem naczynioruchowym Quinckego. Może mieć ona podłoże dziedziczne lub występować jako reakcja na leki czy konserwanty dodawane do żywności. Do obrzęku krtani może dojść w wyniku użądlenia przez owada z grupy błonkoskrzydłych w okolicę jamy ustnej, kiedy przykładowo taki owad niezauważony wpadnie do słodkiego napoju, który pijemy. Niezwykle groźnym stanem, któremu towarzyszy obrzęk krtani jest anafilaksja, czyli ciężka uogólniona reakcja nadwrażliwości na pewne czynniki, jak jad owadów albo orzeszki ziemne. Jej objawy mogą rozwinąć się nawet w ciągu sekund.

Przeczytaj: Czy wiesz, że uraz krtani to stan zagrożenia życia?

Reklama

Skutek - zamknięcie dróg oddechowych

Obrzęk błony śluzowej pokrywającej krtań jest bardzo niebezpiecznym stanem. Związany jest ze zwiększoną przepuszczalnością naczyń i gromadzeniem płynu w przestrzeni pozakomórkowej, przez co błona śluzowa jakby pęcznieje. W efekcie stopniowo zmniejsza się średnica dróg oddechowych. W krótkim czasie obrzęk może doprowadzić do ich zamknięcia i całkowitego odcięcia płuc od dopływu powietrza i uduszenia.

Głównym objawem jest postępująca duszność z towarzyszącym świstem wdechowym. Występuje także szczekający kaszel i chrypka.

Polecamy: Kiedy chrypka jest powodem do niepokoju?

Reklama

Przywracanie prawidłowego przepływu powietrza

Leczenie obrzęku krtani zależy od jego przyczyny i nasilenia duszności. W stanach zapalnych krtani o etiologii bakteryjnej niezbędne jest podanie antybiotyków i steroidów. W przypadku silnej duszności konieczna jest hospitalizacja. W stanach związanych z obrzękiem o tle alergicznym skuteczne są steroidy. W przypadku użądlenia przez owada w okolicę jamy ustnej objawy łagodzi ssanie kostki lodu. Jeśli obrzęk dróg oddechowych związany jest z reakcją anafilaktyczną, wskazane jest podanie adrenaliny.

W rzadkich przypadkach bardzo silnej duszności metody farmakologiczne zawodzą. Wówczas zabiegiem ratującym życie jest intubacja dotchawicza lub tracheotomia.