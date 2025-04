Zależność od płci i wieku

Rak krtani jest najczęstszym nowotworem złośliwym rejonu głowy i szyi. Polska niestety jest w niechlubnej czołówce krajów europejskich o największej zapadalności na ten nowotwór. Zachorowania zwykle zdarzają się w wieku 50-60 lat. Zdecydowanie przeważa u mężczyzn - chorują oni nawet kilkanaście razy częściej niż kobiety. Na przestrzeni lat notuje się jednak wzrost zachorowań wśród kobiet, co najpewniej związane jest z rosnącym odsetkiem palaczek tytoniu.

Rak krtani a nałogi

Podobnie jak rak płuca, rak krtani jest nowotworem tytoniozależnym. Osoba, która pali papierosy, szczególnie od lat wczesnej młodości i w dużych ilościach ma wielokrotnie większe ryzyko zachorowania na raka krtani niż osoba niepaląca. Narażeni są również bierni palacze. Związane jest to z chroniczną ekspozycją wrażliwego nabłonka krtani na karcynogeny zawarte w dymie tytoniowym. Co ważne, zerwanie z nałogiem sprawia, że po kilkunastu latach ryzyko nowotworu zdecydowanie maleje. Ten fakt powinien być dobrą motywacją dla osoby, która waha się, czy warto rzucić palenie. Wpływ na rozwój raka ma także spożywanie wysokoprocentowych alkoholi.

Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku kombinacji obu nałogów ryzyko zostaje zwielokrotnione i jest znacznie wyższe niż wynikałoby to z prostego zsumowania każdego ryzyka z osobna.

Inne czynniki ryzyka

Znaczenie dla rozwoju raka ma także długotrwała i intensywna ekspozycja zawodowa na pyły, opary farb i różne substancje stosowanych w przemyśle. Bardziej podatne na nowotwory krtani są także osoby niedożywione i z niedoborami witamin, co nierzadko dotyczy alkoholików.

Nowotwory synchroniczne i wtórne

Osoby, które mają zdiagnozowany inny nowotwór okolicy głowy i szyi, przykładowo raka języka, mają większe ryzyko, że w niedługim odstępie czasu rozwinie się u nich kolejny nowotwór w tej lokalizacji. Są to tak zwane nowotwory synchroniczne. Jest to związane z nieprzerwanym narażeniem nabłonka całych dróg oddechowych na szkodliwe substancje. Może się zatem zdarzyć tak, że na jednym nowotworze się nie skończy, tym bardziej jeśli my nie skończymy z paleniem. Zwiększone ryzyko raka krtani obserwuje się także u pacjentów poddanych radioterapii z powodu innego nowotworu okolicy szyi, na przykład chłoniaka. Może u nich powstać nowotwór wtórny, szczególnie jeśli dawka promieniowania była wysoka.

