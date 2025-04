Dlaczego dochodzi do zapalenia pęcherza moczowego?

Anatomicznie pęcherz moczowy spełnia funkcję zbiornika, do którego spływa z moczowodów mocz i jest w nim przechowywany do czasu zebrania takiej ilości, która będzie nadawała się do jego oddania drogą mikcji (medyczne określenie na proces oddawania moczu) przez cewkę moczową.

Z racji pełnionej przez siebie funkcji, pęcherz jest organem, w którym bardzo łatwo może dochodzić do infekcji. Zebrany wewnątrz mocz jest idealną pożywką dla bakterii i dlatego chętnie się one w nim gromadzą, wywołując infekcję o bardzo dokuczliwych i nieprzyjemnych dla człowieka objawach.

Warto wiedzieć: Jak się bronić przed nawracającym zapaleniem pęcherza moczowego?

Reklama

Kto częściej choruje na zapalenie pęcherza?

Na zapalenie pęcherza moczowego znacznie częściej chorują kobiety. Do infekcji pęcherza predysponują także:

choroby ogólnoustrojowe, a najbardziej cukrzyca , z racji podwyższonego poziomu glukozy we krwi, a czasem także w moczu (glukoza jest doskonałą pożywką dla bakterii),

, z racji podwyższonego poziomu glukozy we krwi, a czasem także w moczu (glukoza jest doskonałą pożywką dla bakterii), przyjmowanie leków immunosupresyjnych (którymi także są sterydy ),

), choroby przebiegające z upośledzeniem odporności,

wady rozwojowe układu moczowego i schorzenia, w których trakcie może dochodzić do upośledzenia odpływu moczu.

Typowe objawy zapalenia pęcherza

Dolegliwości, które odczuwa osoba chora na zapalenie pęcherza moczowego są bardzo typowe i ciężko pomylić je z innymi objawami chorobowymi. Wszystkie nieprzyjemne odczucia w przebiegu tej choroby związane są oddawaniem moczu. Podczas próby wykonania tej fizjologicznej czynności, pojawia się bardzo intensywny ból i pieczenie, a uzyskany strumień moczu jest o wiele słabszy niż ma to miejsce w okresie zdrowia. Proces mikcji nie zachodzi do końca, pacjent ma wrażenie, że część porcji moczu pozostała w pęcherzu, co generuje kolejne próby dokonania tej czynności – z tym samym skutkiem. W związku z tym osoba, która choruje na zapalenie pęcherza moczowego odwiedza łazienkę znacznie częściej niż osoba zdrowa.

Reklama

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Leczenie zapalenia pęcherza moczowego polega na podawaniu leków przeciwbakteryjnych dostępnych do kupienia w aptece bez recepty. Odczuwając dolegliwości dyzuryczne, pacjent sam może zaordynować sobie leczenie. Jeśli jednak w przebiegu choroby wystąpią objawy, takie jak: pienienie się moczu (świadczące o obecności w nim białka), wysoka gorączka lub bóle w okolicy lędźwiowej, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, gdyż może to świadczyć o szerzeniu się zakażenia lub rozpoczynającej się chorobie nerek, co wymaga nadzoru lekarskiego, wykonania dodatkowych badań oraz odmiennego postępowania terapeutycznego.

Polecamy: Rak pęcherza moczowego – kiedy udać się do lekarza?