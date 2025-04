Zatkany nos, trudności z oddychaniem, pulsujące zatoki - nikt z nas tego nie lubi. Okres jesienno-zimowy sprzyja infekcjom i przeziębieniom, a wtedy o katar, czyli nieżyt nosa łatwo. Jak go zwalczyć?

W skrócie:

W aptekach znajdziesz wiele środków bez recepty na katar. Do wyboru masz krople do nosa, spreje oraz tabletki. Lek najlepiej dobrać do rodzaju kataru, jaki mamy. Inaczej leczy się katar zatokowy, a inaczej sienny. Jeśli nie masz konkretnych zaleceń od lekarza, warto poradzić się farmaceuty. On biorąc pod uwagę skład i działanie leku, doradzi, co wybrać.

Środki na katar można też łączyć. Wiele tabletek poza działaniem na błonę śluzową nosa, wpływa też na cały organizm (przeciwzapalnie albo przeciwbólowo). Używanie równolegle z nimi spreju do nosa lub kropli działających miejscowo, to częsta praktyka wśród pacjentów.

Lekarze często zalecają przyjmowanie tabletek na katar, bo w sposób kompleksowy leczą dokuczliwe objawy, takie jak wydzielina, obrzęk błony śluzowej czy bolące zatoki. Tabletki na katar różnią się składami i działaniem. Zobacz 5 sprawdzonych tabletek na katar.

Te środki, które jako substancję czynną zawierają pseudoefedrynę, sprawdzą się w przypadku kataru zatokowego, który uniemożliwia oddychanie. Pseudoefedryna obkurcza błonę śluzową nosa - dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych i zmniejszenia objętości krwi. To powoduje mniejszą produkcję wydzieliny i ograniczenie stanu zapalnego błony śluzowej.

Niektóre tabletki na katar mogą zawierać ibuprofen, wtedy mają dodatkowo one działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Wskazane są u pacjentów, którzy poza katarem mają też gorączkę i symptomy przeziębienia.

Leki na katar mogą zawierać też substancje antyhistaminowe. Sprawdzą się przy katarze lejącym się, alergicznym, ograniczając kichanie i swędzenie w nosie.

Pamiętaj, że stosowanie leków na katar należy każdorazowo skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Samodzielne leczenie powinno stanowić doraźną pomoc, a kompleksowe leczenie kataru powinno przebiegać według wskazań lekarza specjalisty.

Poza metodami farmaceutycznymi, możesz wspomóc walkę z katarem domowymi sposobami. Kilka zasad, o których warto pamiętać:

często wietrz mieszkanie,

dbaj o nawilżanie powietrza,

pij dużo ciepłych płynów,

regularnie rób inhalacje,

chodź codziennie na spacery.

