Zęby mądrości - bolesny problem

Chyba niewiele jest osób, które nie doświadczyły nieprzyjemnego wyrzynania się ostatnich zębów w życiu. Tak, te nieszczęsne ósemki… Ile one cierpienia sprawiają! Dlaczego rosną? Skoro są nam niepotrzebne? Co z nimi zrobić? Usunąć, czy zostawić?



Fot. Depositphotos



Po czym poznać, ze rośnie ząb mądrości?



Czasem tego wcale nie czujemy i nie zaobserwujemy. Większość ludzi jednak odczuwa mnóstwo dyskomfortu przy wyrzynaniu zęba. Pojawia się ból w okolicy dziąsła (stały, pulsuje, podczas dotyku), czasem całej szczęki i okolicznych zębów. Dziąsło się rozpulchnia, jest wrażliwe na dotyk. Na twarzy może pojawić się nieznaczna opuchlizna.

Wyrzynanie się zęba może utrudniać mowę, jedzenie i sen. Pogarsza znacznie samopoczucie,

może wystąpić stan podgorączkowy. Jeśli już ząb się przebije, będzie widoczny nad dziąsłem.

Może jednak dziać się tak, że długo pozostaje w dziąśle, ale już wytworzył się otwór. Do tak powstałej „kieszonki” w dziąśle, mogą wpadać resztki pokarmu i się tam gromadzić. Nagromadzenie się ich, sprzyja procesom gnilnym, zakażeniu jamy ustnej i zepsuciu się rosnącego zęba. Ząb mądrości zwykle i tak jest nieco upośledzony i bardziej podatny na próchnicę.

Ósemki wyrastają zwykle w okresie od 17. do 25. roku życia. Proces ten może jednak trwać

do 40. roku życia. Niekiedy rosną wszystkie na raz, powodując jeszcze większy ból.

Jak łagodzić ból mądrości?

Ból towarzyszący wyrzynaniu się zęba mądrości można próbować łagodzić poprzez stosowanie leków przeciwbólowych, jak Ibuprom, Paracetamol, Pyralgina, Aspiryna, Metafen. Bezpośrednio na dziąsło można zastosować żel z wyciągiem ze szałwii lekarskiej np. Aperisan, Salumin Activ. Pomocny też bywa żel Sachol. Zaleca się także chłodne okłady na twarz i odpoczynek.

Oprócz tego należy dbać o higienę jamy ustnej i w miarę możliwości masować dziąsło

szczoteczką do zębów. Podczas wyrzynania zębów lepiej przyjmować miękkie pokarmy, o

letniej temperaturze.

Kiedy można pomyśleć o usunięciu ósemki?

Dawniej zęby mądrości usuwano profilaktycznie. Uznawano je za zbędne i sprawiające jedynie ból. Teraz tendencja jest inna – ząb wyrywany jest z istotnych wskazań, ponieważ zabieg niesie ryzyko uszkodzenia nerwu i krwawień. Ekstrakcję ósemki trzeba rozważyć wspólnie ze stomatologiem lub chirurgiem szczękowym, jeśli:

ząb zniszczony próchnicę podczas wyrzynania,

ząb kaleczy wewnętrzną stronę policzka i okoliczne tkanki,

pozostałe zęby są mocno ściśnięte, co może spowodować wady zgryzu,

ósemka niszczy korzenie zęba siódmego,

w kieszonce zęba non stop gromadzą się resztki jedzenia, powodujące stany zapalne i nieprzyjemny zapach z buzi.

Usuwanie zębów mądrości



To trudny zabieg, z uwag na dostęp do zęba, jak również zwykle jego mocniejsze połączenie

ze szczęką. Zabieg może się przedłużać, być trochę krwawy. Jednak wykonany przez chirurga

szczękowego i z dobrym znieczuleniem, nie powinien sprawiać większych problemów. Często

po usunięciu zęba potrzeba założyć szwy na dziąsło, by zapobiec krwawieniu i rozejściu się

tkanek dziąsła.

Jak zachować się po wyrwaniu ósemki?



1. Rezygnacja z używek – papierosów, alkoholu i kawy przez minimum kilkanaście godzin po wyrwaniu.

2. Unikanie sytuacji wywołujących kichanie i kaszel, które zwiększają ciśnienie, co może

wznowić krwawienie.

3. Spożywanie produktów i chłodnych potraw o miękkiej i niedrażniącej konsystencji przez najbliższe dni – w zależności od wskazań lekarza (serki homogenizowane, budynie, piure ziemniaczane, pasty serowe, musy z gotowanych owoców, kleiki ryżowe, grysik).

4. Odpoczynek przez najbliższy dzień po ekstrakcji zęba. Wysiłek fizyczny może spowodować krwawienie z dziąsła.

5. W razie potrzeby i na zlecenie lekarza płukanie jamy ustnej łagodnymi środkami dezynfekującymi lub ziołowymi.

6. Zimne okłady na twarz, w okolicy wyrwanego zęba – przyspiesza klęśnięcie i zapobiega krwawieniom.

7. Stosowanie leków przeciwbólowych np. Ibuprom, Paracetamol lub te, które przepisze lekarz. Czasem też zaleca stosowanie antybiotyku, zwykle klindamycyny (Dalacin C, Klimicin).