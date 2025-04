Spis treści:

Katar jest jednym z rzadkich objawów zakażenia koronawirusem. Szacuje się, że wyciek z nosa występuje u ok. 2% osób zakażonych koronawirusem. Nieco częściej pojawia się przekrwienie błony śluzowej nosa (ok. 4%) i związane z tym uczucie zatkania nosa. Inaczej jest w przypadku innej powszechnej infekcji wirusowej – przeziębienia, kiedy ostry nieżyt nosa i wyciek z nosa (katar) są głównymi objawami, o których informują pacjenci.

Jeśli katarowi towarzyszą objawy ogólnoustrojowe, jak gorączka, bóle mięśni, zmęczenie, kaszel, to przyczyną może być infekcja wirusowa, w tym zakażenie koronawirusem. Gdy tych objawów nie ma, a katar jest rzadki, wodnisty, przezroczysty, dodatkowo pojawia się np. swędzenie oczu, to takie objawy wskazują raczej na podłoże alergiczne kataru.

Warto wspomnieć, że z objawów w obrębie nosa i gardła, znacznie częściej przy zakażeniu koronawirusem występują brak węchu i/lub smaku oraz ból gardła. I to te symptomy, szczególnie nagła utrata powonienia, powinny wzbudzać większe podejrzenie COVID-19 niż katar.

Chociaż katar nie występuje często przy koronawirusie, to jednak nie należy tego objawu bagatelizować i lekarze zalecają, aby w przypadku jego wystąpienia ograniczyć kontakt z innymi osobami.

Katar przy zakażeniu koronawirusem leczy się podobnie jak przy innych infekcjach wirusowych:

Katar może występować przy zakażeniu koronawirusem, ale jest też objawem innych dolegliwości: innych infekcji wirusowych (rzadziej bakteryjnych), chorób zatok i alergii.

Katar jest przeważnie wynikiem infekcji wirusowej, głównie spowodowanej wirusami przeziębienia (np. rynowirusami, adenowirusami). Początkowo jest wodnisty, intensywny, następnie wydzielina gęstnieje w ciągu kolejnych dni. Zapchaniu nosa towarzyszy utrata węchu i smaku. Katar nie występuje jednak w tym przypadku jako jedyny objaw. Chory skarży się na osłabienie, ból gardła, stan podgorączkowy lub gorączkę, ból głowy, złe samopoczucie, rzadziej kaszel.

Zalegający katar może sprzyjać rozwojowi zapalenia zatok przynosowych. Infekcja objawia się bólem uciskowym w wewnętrznych kącikach oczu, w obrębie czoła, nasilającym się przy pochylaniu. Wydzielina odczuwana jest niekiedy również w gardle, ponieważ po nim spływa, co sprawia, że dochodzi do kasłania i podrażnienia gardła. Może też występować gorączka.

Katar wynikający z alergii jest wodnisty i przezroczysty, nie pojawia się z ogólnoustrojowymi objawami takimi jak gorączka, bóle mięśniowe, kaszel. Mogą jednak pacjentom dokuczać swędzenie i pieczenie oczu, przekrwienie spojówek, swędzenie nosa, kichanie, chrypka.

Jeśli katar przypomina przeziębienie, a do tego pojawiają się główne objawy zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel i zmęczenie), to najlepiej pozostać w domu, a w razie pogorszenia objawów lub wystąpienia duszności, skontaktować się z lekarzem.

