Gdy informacja o zmarłym marynarzu dotarła do polskich mediów, pojawiły się głosy, że mężczyzna mógł być zarażony wirusem Ebola. Na szczęście wiele wskazuje na to, że te przypuszczenia się nie potwierdzą.

Reklama

Marynarz chorował na malarię?



Filipiński marynarz, który przypłynął do Świnoujścia na statku z Liberii, zmarł. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną jego śmierci, ale gdy przyjmowano go do szpitala, miał duży krwotok. Zasłabł, nie pomogła mu reanimacja. W poniedziałek zlecono sekcję zwłok mężczyzny.

Wiadomość o przywleczeniu do Polski groźnej choroby zelektryzowała media. Wbrew początkowym przypuszczeniom okazało się, że nie mamy do czynienia z wirusem Ebola, którego ponowna epidemia wybuchła niedawno w Afryce, ale prawdopodobnie z malarią.

To właśnie tę chorobę zdiagnozowano u drugiego marynarza, członka tej samej załogi, z którą podróżował zmarły mężczyzna z Filipin. Teraz specjaliści będą sprawdzać, czy przyczyną jego śmierci była właśnie malaria.

Mając na uwadze okoliczności zgonu i fakt, że statek, którego członkiem załogi był zmarły marynarz, przypłynął z Liberii tj. ze strefy stanowiącej potencjalne zagrożenie epidemiologiczne w poniedziałek została wydana decyzja o sekcji zwłok marynarza, celem ustalenia przyczyny zgonu. U drugiego marynarza, który trafił do szpitala, zdiagnozowano malarię i w związku z tym u zmarłego marynarza podejrzewa się malarię, ale potwierdzenie będzie dopiero po sekcji zwłok – powiedziała nam Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Chory marynarz przebywa w szczecińskim szpitalu. Sprawą zajęła się prokuratura, rozpoczęto też procedury sanitarno-epidemiologiczne, które objęły również załogę szpitala.

Droga Czytelniczko!

Chcemy Cię lepiej poznać, żeby robić dla Ciebie lepszy serwis! Co lubisz na Polki.pl, czego Ci u nas brakuje. To zajmie tylko 3 minuty.

KLIKNIJ >> ANKIETA

Polecamy:

Jak zarażamy się malarią?

Objawy zakażenia wirusem Ebola