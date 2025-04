Alergia jako odpowiedź na rozwój cywilizacji

Nasze organizmy codziennie narażone są na szkodliwe działanie wielu czynników. Zanieczyszczenie środowiska oraz powszechne stosowanie detergentów powodują, że system immunologiczny nie zawsze jest w stanie dokonać właściwego rozpoznania i w związku z tym wrogo reaguje na różne substancje.

Wśród najbardziej uczulających znajdują się roztocza, pyłki roślin, składniki pokarmów czy kosmetyków. Na skutki alergii najbardziej reagują drogi oddechowe, skóra i błony śluzowe żołądka.

Jak powinien wyglądać dom alergika?

Istnieją pewne uniwersalne zalecenia, których przestrzeganie jest pomocne, niezależnie od rodzaju uczulenia. Jedną z nich jest minimalizowanie obecności roztoczy w najbliższym otoczeniu. Te maleńkie drobnoustroje żyją w kurzu, a ich pożywienie stanowi złuszczony, ludzki naskórek. Roztocza gromadzą się w dywanach, kapach, zasłonach, pościeli i materacach. Dlatego warto przynajmniej raz na dwa, trzy tygodnie prać pościel, a wielki dywan zamienić na mały i łatwy do czyszczenia. W oknach zamiast ciężkich zasłon zawieśmy leciutkie, higieniczne rolety.

Materiały zalecane alergikom

Istnieje powszechny pogląd, że wszystkie naturalne materiały są odpowiednie dla alergików i mogą być bezpiecznie używane jako element ich garderoby albo wyposażenia sypialni. W dużym stopniu jest to prawda. Niektóre materace są wypełnione lateksem. Otrzymuje się go poprzez połączenie mleczka z drzewa kauczukowego z lateksem syntetycznym. Tego rodzaju wkład umożliwia swobodną cyrkulację powietrza, co chroni materac przed rozwojem bakterii, pleśni i innych alergenów.

Czy lateksowy materac jest bezpieczny?

Pomimo tak wielu zalet zdarza się, że nawet lateks bywa źródłem alergii. Dzieje się to bardzo rzadko, zwykle wtedy, gdy osoby w swojej pracy zawodowej mają codzienny kontakt z lateksem. Warto wówczas wybrać inny, przyjazny, dla wrażliwej skóry surowiec.

Firmy produkujące materace mają w swojej ofercie materace wykonane z tzw. „pianki termoelastycznej”. Ta antyalergiczna pianka idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, gdyż reaguje zarówno na ciężar, jak i na zmieniającą się temperaturę. Materac wykonany z pianki może być rozwiązaniem przyjaznym nie tylko dla skóry, ale też dla stawów oraz kręgosłupa. Technologie zastosowane przy jego produkcji wykorzystywane są w tworzeniu artykułów zapobiegających bólom uciskowym i odleżynom.

Włókno kokosowe w materacach

Innym przyjaznym materiałem jest kokos. Ze względu na swą naturalną strukturę włókno kokosowe jest przewiewne i zapewnia optymalne krążenie powietrza wewnątrz materaca. Pochłania wydzielany pot, a także wilgoć panującą w otoczeniu.

Chociaż nie istnieje uniwersalny materiał, bezpieczny dla wszystkich alergików, można znaleźć tworzywa, które uczulają znacznie mniej, a przy okazji posiadają cenne właściwości zdrowotne. Warto zainwestować w komfortowy, wykonany z ekologicznych surowców materac. Dzięki niemu będziemy mogli cieszyć się zdrowym, pozbawionym dokuczliwych objawów alergii, snem.

