O udarze mózgu mówimy wtedy, gdy objawy zaburzonej funkcji mózgu trwają dłużej niż dobę. Zaliczamy do nich nagle występujące problemy z mową lub widzeniem, utratę możliwości poruszania jedną kończyną lub połową ciała albo utratę czucia w tych obszarach. Jeżeli objawy takie pojawiają się krótkotrwale, podejrzewamy tzw. przemijający napad niedokrwienia mózgu (w skrócie TIA). Często jest on zwiastunem mającego się dokonać w najbliższych tygodniach lub miesiącach pełnego udaru.

Dlaczego dochodzi do udaru?

Przyczyną udaru są zmiany w naczyniach krwionośnych. Najczęstszą formą udaru, stanowiącą 80% wszystkich przypadków, jest udar niedokrwienny, gdzie mamy do czynienia z niedostatecznym dopływem krwi do mózgu przez chorobowo zwężone lub zamknięte tętnice.

Udar mózgu u chorych na cukrzycę wynika z przyśpieszonego rozwoju miażdżycy, która pojawia się częściej i wcześniej niż zwykle. Zaliczamy go, podobnie jak zawał mięśnia serca, do grupy powikłań makroangiopatycznych, co oznacza, że uszkodzenia lokalizują się w dużych naczyniach, na podłożu miażdżycy. Obliczono, ze stopień zaawansowania zmian miażdżycowych u cukrzyka odpowiada zmianom u osoby bez cukrzycy średnio o 10 lat starszej!

Smutne statystyki - cukrzyca i udar

Udar mózgu jest trzecią przyczyną umieralności, a pierwszą – trwałego inwalidztwa u osób po 40 roku życia. Jest też drugą przyczyną umieralności chorych na cukrzycę. Cukrzyca uważana jest za jeden z najistotniejszych czynników ryzyka, zaliczanych do kategorii modyfikowalnych, czyli takich, na które mamy wpływ. Jej obecność wpływa na rokowanie i przeżycie, a także częstość trwałych zmian poudarowych (np. otępienia).

Stwierdzono, że obecność cukrzycy typu 2 zwiększa kilkakrotnie ryzyko zachorowania na udar mózgu, natomiast współistniejące nadciśnienie tętnicze (co przecież zdarza się bardzo często) dodatkowo podnosi to ryzyko do poziomu aż 12-krotnie przewyższającego ryzyko w populacji ogólnej.

Stąd logiczne wydaje się stwierdzenie, że samo zwalczanie hiperglikemii, bez działania na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (takie jak nadciśnienie), nie zmniejsza w tak istotny sposób zapadalności na udar mózgu.

Jak zapobiec udarowi

U wszystkich chorych na cukrzycę konieczne jest działanie kompleksowe, uwzględniające dążenie do osiągnięcie jednocześnie kilku celów, takich jak:

ścisła kontrola stężenia cukru we krwi (określona przez lekarza);

utrzymywanie wartości ciśnienia tętniczego na poziomie nie wyższym niż 130/80;

prawidłowe wyrównanie zaburzeń gospodarki lipidowej ze stężeniem cholesterolu całkowitego poniżej 175mg%;

zaprzestanie palenia tytoniu i redukcja masy ciała.

