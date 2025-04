Cukrzyca dotyka nerki praktycznie od początku swojego przebiegu. Pierwsze zmiany są niezwykle trudne do uchwycenia. Nerki nie pozostają obojętne na wysoki poziom cukru we krwi, a im dłużej i częściej są wystawiane na wyższe jego poziomy, tym bardziej są zagrożone. Genetyka decyduje czy i jak szybko choroba się ujawni - mówimy wtedy o nefropatii cukrzycowej.

Gdy sito jest dziurawe

Nefropatia jest jednym z wielu powikłań cukrzycy i daje się rozpoznać w momencie, gdy nerki przestają być niezawodnym filtrem i zaczynają przepuszczać do moczu te substancje, które normalnie zatrzymywane są w organizmie, m.in. białka.

Najpierw przez pory filtra trafiają do moczu tylko najmniejsze z nich, tzw. albuminy i to zjawisko zwane jest mikroalbuminurią (albo potocznie „małym białkomoczem”).

Wykorzystujemy je w najczulszych badaniach przesiewowych. Na tym etapie istnieją już co prawda uszkodzenia w nerkach, ale szansa na cofnięcie albo przynajmniej zahamowanie zmian jest najbardziej realna.

Gdy nerki nie zatrzymują ani małych, ani dużych cząsteczek białka, w badaniu moczu obserwujemy tzw. jawny (czyli „duży”) białkomocz, inaczej zwany makroalbuminurią. Aby wykluczyć przejściowe stany (na przykład białkomocz spowodowany wysiłkiem lub zakażeniem układu moczowego) obecność białka należy stwierdzić w co najmniej w 2 z 3 badań wykonanych w odstępie 6 miesięcy. Oprócz moczu, pobiera się do badania krew żylną. Oznaczamy w niej stężenie kreatyniny, czyli parametr wnoszący dodatkowe informacje o stanie nerek.

Cukrzyku, badaj się!

Badania należy wykonać w przypadku cukrzycy typu 2 w chwili rozpoznania, bo niewyraźne objawy choroby i późne rozpoznanie powodują, że powikłania często są już wówczas obecne. Inaczej sprawa przedstawia się z cukrzycą typu 1, która objawia się szybko i gwałtownie – tutaj pierwsze badanie można wykonać dopiero po 5 latach od wykrycia choroby. Następnie nerki powinno się kontrolować przynajmniej raz w roku. Niezwykle ważne jest też monitorowanie ciśnienia tętniczego - pomiary muszą być dokonywane wielokrotnie, optymalnie w trakcie każdej wizyty u lekarza.

Lepszy białkomocz znany

Wykrycie białkomoczu u chorego na cukrzycę daje o wiele więcej informacji niż by się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać, gdyż zmiany w nerkach odzwierciedlają procesy toczące się także w innych miejscach w organizmie. Oznacza to, że chory na cukrzycę wymaga poza intensywną kontrolą cukrzycy i ochroną nerek, także wnikliwszej niż do tej pory opieki ogólno-lekarskiej, w tym kardiologicznej. Zaleca się wyeliminowanie wszelkich czynników, które mogłyby uszkadzać nie tylko nerki, ale i układ sercowo-naczyniowy. Odpowiednie leki są w stanie spowalniać postęp nefropatii – jest to tzw. leczenie nefroprotekcyjne, ale czasami potrzebny jest przeszczep.

